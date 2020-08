GIOIOSANI ILLUSTRI Premiati Mario Palermo e Domenico Crisarà

di Simona Masciaga

GIOIOSA IONICA – Si è svolta ieri, Venerdi 21 Agosto, nel giardino di palazzo Amaduri di Gioiosa Jonica, l’undicesima edizione del premio “Gioiosani illustri 2020” . L’evento, ormai atteso, organizzato dalla Proloco di Gioiosa Jonica, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Club dell’UNESCO, è una celebrazione che riconosce come vi siano grandi gioiosani che degnamente rappresentano, attraverso il lavoro onesto e l’impegno sociale la parte migliore della nostra terra, orgogliosi di essere nati a Gioiosa Jonica.

I premiati di questa edizione sono stati: Mario Palermo, affermato Consulente del Lavoro in provincia di Cuneo e primo presidente non piemontese dello storico Ospedale Casa di riposo di Cherasco (CN), e Domenico Crisarà attualmente Vice presidente della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e segretario regionale di suddetta Federazione per la regione Veneto.

Serata di alto prestigio e qualità sobriamente condotta dal giornalista Pasquale Muià coadiuvato dal presidente della Proloco di Gioiosa Jonica Nicodemo Vitetta, impreziosita dagli interventi mirati ed esaustivi di Palma Comandè altresì approfonditi dalla presenza di ben due ospiti d’onore: Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale dell’Unione Italiana del Lavoro, e Silvestro Scotti, Segretario Nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale e Segretario Regionale dei Medici Chirurghi della regione Campania. Numerose le presenze di rappresentanti di associazioni locridee, dell’amministrazione comunale, del sindaco Salvatore Fuda, dell’assessore alla Cultura Lidia Ritorto e dei premiati negli anni precedenti, a condividere un momento di alto valore e spessore sociale.