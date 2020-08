GIOIOSA IONICA “E parramu calabbrisi”, domenica al Naniglio la kermesse dei poeti dialettali

R. & P.

Il Club per l’UNESCO di Gioiosa Ionica con il patrocinio dell’Amministrazione comunale celebra e organizza la giornata internazionale della madrelingua con l’evento culturale “…E parramu calabbrisi…”.

Nella cornice dell’area archeologica del Naniglio di Gioiosa Ionica, domenica 23 agosto con inizio alle 21,00 poeti dialettali calabresi, provenienti da diversi centri della provincia di Reggio Calabria e da altri centri della regione, si daranno appuntamento per declamare liriche in vernacolo calabrese.

I poeti saranno accolti nello scenario da “favola”, quale il Naniglio della Villa di Epoca Romana, che contiene interessanti mosaici incastonati nella cisterna di grande pregio architettonico. Uno dei tanti luoghi di maggiore eccellenza storica dei parchi archeologici della Calabria.

La grande “famiglia” dei poeti dialettali calabresi riuniti nell’Unione Poeti Dialettali Calabresi con sede in provincia di Reggio Calabria è una piacevole realtà che protegge e fa conoscere attraverso pregevoli cantori il patrimonio di cultura e di civiltà di cui il mondo odierno ha più che mai bisogno di conoscere e apprezzare.

L’Unione dei Poeti Dialettali Calabresi da anni persegue il fine della salvaguardia e tutela della lingua dialettale e minoritarie presenti su tutto il territorio della Calabria, nella certezza che le “peculiarità” di ciascuna “parlata”, che diviene” lingua di cultura” nell’espressione scritta dei moti dell’animo, siano ricchezza da custodire perché frutto di vissuto e di cultura sedimentata nel tempo, perciò patrimonio irrinunciabile dell’umanità.

L’evento culturale vedrà prevalere l’elemento della tradizione dialettale: i ricordi e la suggestione del tempo che va, il rimpianto del tempo perduto, le sensazioni per fatti di cronaca, la descrizione paesaggistica e gli scorci di paese, il bozzetto e l’arguzia popolana, la religiosità rituale, gli aspetti più intimamente esistenziali che s’intridono alla vita di paese.

A condurre il pubblico delle grandi occasioni lungo la serata, il noto giornalista “gioiosano” Domenico Logozzo, già capo redattore della sede regionale RAI dell’Abruzzo e redattore centrale TGR TRE nazionali che avrà a fianco la giornalista e poetessa Rosella Garreffa.

Si preannuncia la partecipazione di poeti che hanno innalzato il livello artistico della poesia in vernacolo.

Le poesie che saranno presentate in questa prima rassegna d’estate 2020, sono la prova di un segno tangibile della continua maturazione artistica – poetica degli autori. Molti di questi sono affermati in Italia e all’estero, e sono stati riconosciuti in premi letterari da autorevolissimi critici.