R. & P.



GERACE - Il Comune di Gerace punta a collocarsi tra gli Enti Locali più virtuosi nella raccolta differenziata dei rifiuti. Un obiettivo più che legittimo e giustificato se si considera che si tratta di un centro annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia” nonché detentore della “Bandiera Arancione del Touring Club Italiano” e, da alcuni mesi, sede nazionale dell’Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici. Secondo alcuni dati riferiti ad un anno addietro, la “Città dello Sparviero” ha raggiunto una percentuale di differenziata pari a circa il 54%. Un dato importante ma, evidentemente, non completamente appagante per l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rudi Lizzi, che mira molto più in alto. Da quì “Gerace differenziamoci”, ovvero l’appena varata “Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata” i cui effetti pratici s’incominceranno a vedere dal prossimo primo marzo, data in cui entreranno in vigore i nuovi provvedimenti resi noti con una vasta campagna informativa diffusa attraverso l’Albo Pretorio del Comune, i social dell’Ente, gli organi di stampa e le tante locandine distribuite tra gli esercizi commerciali.



Una “piccola-grande rivoluzione” nel sistema di raccolta dei rifiuti che terrà conto anche di altre esigenze migliorando notevolmente il servizio al quale stanno alacremente lavorando il responsabile, geometra Giuseppe Garreffa, ed il consigliere delegato all’Ambiente, Piero Filippone. Quest’ultimo si dice <<ampiamente fiducioso nel successo di questa nuova campagna di raccolta differenziata dei rifiuti col sistema porta a porta poiché, sottolinea, conosco molto bene la sensibilità dei cittadini geracesi per il rispetto e la tutela dell’ambiente; doti che contribuiranno certamente ad aumentare il decoro e dignità alla nostra Città>>. Tra le principali novità di “Gerace differenziamoci” figurano il ritiro dell’organico (lunedi e venerdi anziché lunedi e giovedi) da custodire in sacchetti biodegradabili e compostabili (vietato l’uso di buste nere); il ritiro dell’indifferenziato che avverrà con cadenza quindicinale e non più settimanale; l’attivazione del servizio di ritiro pannolini/pannoloni due volte a settimana previa compilazione di un modulo dedicato.



Altro capitolo dedicato ai rifiuti solidi ingombranti che il personale addetto ritirerà presso il domicilio del richiedente previa presentazione di specifica istanza. In alternativa gli utenti potranno conferire questo tipo di rifiuti direttamente presso l’isola ecologica di contrada “Barbara”, una volta al mese, dalle ore 11 alle ore 12,30 secondo apposito calendario. Tra le novità anche le segnalazioni, da parte degli operatori addetti al servizio di raccolta, di eventuali inadempienze da parte degli utenti: mancato ritiro e l’applicazione di un bollino giallo sul contenitore rifiuti per non conformità lievi, o di un bollino rosso per le non conformità più gravi. <<Ricordiamo alle utenze - ribadiscono il responsabile Garreffa ed il consigliere Filippone - di esporre il rifiuto nei mastelli in dotazione come previsto dal calendario di raccolta dalle ore 21:00 della sera precedente. E ricordiamo sempre che chi insegna ai propri figli il rispetto per l'ambiente, sta costruendo un futuro migliore>>. Ogni altra informazione potrà essere acquisita contattando il Comune agli indirizzi di posta elettronica: Comunedigerace@postecert.it e differenziatagerace@gmail.com.