GERACE Approvati Dup e Bilancio di Previsione 2022-2024

Tariffe invariate, nessun debito fuori bilancio, garanzia di servizi ai cittadini, lotta all’evasione. Sono questi i punti salienti che hanno portato l’Amministrazione Comunale della Città di Gerace ad approvare, con i voti della Maggioranza guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, il Documento Unico di Programmazione triennale e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 relativo all’annualità in corso.

In apertura dei lavori il consigliere Giuseppe Varacalli ha proposto il conferimento della cittadinanza onoraria a Giuseppe Mantella, direttore della Deputazione della Cittadella Vescovile, ideatore del progetto “Arte e Fede”, promosso da S.E. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, e che vede il coordinamento di don Fabrizio Cotardo e don Angelo Festa.

Si è quindi passati alla relazione del Vice Sindaco Rudi Lizzi relativamente al Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al periodo 2022/2024. Il vice sindaco Lizzi ha evidenziato la solidità dell’ente e la contemporanea stabilizzazione dei precari con l’aumento del monte orario. Altro risultato importante dell’Amministrazione Pezzimenti è quello di essere riusciti a non aumentare le tasse ai Cittadini, in un momento di crisi internazionale che ha avuto ricadute negative anche in Italia, presentando un documento di programmazione che ha ottenuto il parere positivo del Revisore dei Conti.

Dopo ampia discussione il Dup è stato approvato con i voti dei consiglieri di maggioranza e l’astensione dei tre consiglieri di minoranza.

Il vice sindaco Lizzi e poi l’assessore Salvatore Galluzzo hanno relazionato sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, relativo all’annualità 2022, ribadendo la solidità delle casse comunali, il piano di recupero delle tasse inevase, attraverso una nuova società che ha iniziato a dare risposte positive. Il tutto in un contesto di offerta di servizi ai cittadini ad iniziare dalla raccolta differenziata, che viene compiuta con l’apporto degli operai comunali, ai servizi sociali, dalla manutenzione delle strade all’ampio e proficuo lavoro sull’acquedotto, in questa circostanza grazie al costante impegno personale del consigliere di maggioranza Giuseppe Cusato, sempre presente sul territorio.

Positivo anche il bilancio della programmazione estiva con un cartellone di successo che ha ottenuto un riscontro positivo, confermando la tradizione di Gerace come una delle più quotate mete turistiche della Calabria.

Anche il bilancio di previsione finanziario è stato approvato con i voti della maggioranza e l’astensione dei consiglieri di opposizione.

È seguita l’approvazione, con i voti della maggioranza e del consigliere di minoranza Luigi Scaramuzzino dello schema di convenzione relativo all’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, dove Gerace è comune capofila.

Medesima votazione per quanto riguarda l’approvazione dello schema di protocollo di intesa a valere nell’ambito del PNRR per la realizzazione dell’intervento denominato “La Città del Mare”. Gerace 10.08.2022