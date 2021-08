FESTA DI POLSI Nuove disposizioni per l’accesso al santuario

R. & P.

Ad integrazione di quanto già comunicato in data 26 u.s. e a seguito della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia tenutasi in data 27 u.s.:attesa l’esigenza che siano adottate misure organizzative per garantire il distanziamento e tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche del Santuario di Polsi;tenuto conto che la situazione dei contagi in questo territorio continua a destare preoccupazione a causa del continuo aumento di ricoveri per covid-19;allo scopo di prevenire il pericolo di contagi si è convenuto di ridimensionare la manifestazione liturgica in modo da scongiurare forme di assembramento che potrebbero causare ulteriori contagi;si invitano i pellegrini a non recarsi al Santuario di Polsi se non preventivamente autorizzati (sarà possibile ospitare non 1000, ma fino ad un massimo di 750 persone fra alloggiati e pellegrini che vi si recheranno a piedi o in auto).

A tal proposito la direzione del Santuario fornirà relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita) agli organi di polizia deputati al servizio di ordine e sicurezza pubblica.In particolare la veglia del 1° settembre è riservata ai fedeli che già fruiscono di alloggio presso il Santuario ovvero a coloro che hanno prenotato l’alloggio stesso e raggiungeranno il Santuario in data 1° settembre 2021.Parimenti alla celebrazione eucaristica, delle ore 10:30, del 2 settembre 2021, potranno partecipare esclusivamente i pellegrini autorizzati.

Lungo le vie di acceso al Santuario verrà effettuato un accurato filtraggio per verificare il possesso dell’autorizzazione a recarsi al Santuario.29 agosto 2021

L’Ufficio stampa