Si può desiderare il calore del legno per un ambiente esterno, ma può essere una scelta piuttosto complicata; questo perché i pavimenti delle aree outdoor sono soggetti ad un’usura eccezionale, legata oltre che al normale calpestio, anche alla presenza degli agenti atmosferici. Per questo motivo il pavimento esterno in finto legno può essere la soluzione ideale, poiché coniuga l’estetica di un pavimento naturale alla praticità.

Un parquet autentico potrebbe essere una scelta improvvida; viceversa, le piastrelle in gres porcellanato effetto legno accompagnano ad un aspetto in tutto e per tutto simile al materiale naturale, a performance di alto livello, capaci di rispondere in maniera eccellente alle sollecitazioni degli agenti atmosferici.

Questa soluzione può essere l’ideale anche se si opta per tipologie di pavimento che diano continuità agli ambienti interni: si può infatti pensare al gres porcellanato effetto legno per i terrazzi, da abbinare al parquet negli interni, in modo da dare una certa continuità stilistica: opzione che vale ancora di più se si tratta di piccoli balconi, concepiti come dei veri e propri prolungamenti della zona giorno.

Il gres come soluzione ideale per gli esterni

Il gres porcellanato offre numerosi vantaggi ed una grande varietà di soluzioni grafiche: Iperceramica propone piastrelle da esternodi ogni tipo, che possono adattarsi facilmente a stili differenti, grazie ad una selezione di effetti molto vasta. L’effetto legno è uno di questi: non si perde nulla della bellezza del materiale naturale, ma non è delicato come quest’ultimo.

Negli ultimi anni sempre più persone hanno scelto per gli ambienti esterni questa soluzione: che si tratti di porticati, terrazzi, passi carrabili o cortili, la resistenza del gres porcellanato permette di non avere pensieri nei giorni di pioggia, di freddo o di eccessivo caldo.

Temperature molto rigide infatti, creano danni al legno autentico, costringendoci a costose sostituzioni o riparazioni: il gres effetto legno vanta come primo vantaggio proprio l’affidabilità, ma non è l’unico. La grandissima varietà di formati e finiture di questo materiale offre un’ampia gamma di soluzioni, per cui non è semplice trovare quella giusta; gradazioni cromatiche e geometrie di posa speciali possono creare effetti molto interessanti.

Piastrelle da esterno per un ambiente moderno

Proprio come il vero legno, anche il gres vanta gradazioni e nodosità di diverso tipo, motivo per cui la scelta va fatta in base al contesto. Uno spazio moderno ad esempio è adatto a listoni grandi, dalla superficie uniforme, con posa a correre, così da dare un effetto di rigore. In un ambiente del genere si può pensare ad un arredo con divanetti e poltrone da esterno, con uno o due tavolini: qui si può giocare con i colori neutri in grado di esaltare l’effetto rigido ed appagante dell’ambiente, senza stonature.

Esterno effetto legno in stile rustico

Se invece si sta arredando un ambiente domestico rustico, l’idea migliore è quella di sfruttare il gres porcellanato effetto legno con una finitura più eterogenea, con nodi e venature marcate, che trasmettano l’idea di vissuto. Qui si possono abbinare listoni lunghi posati a correre, ad arredi in ferro battuto ed accessori dai colori vivaci, soprattutto se si desidera dare un effetto shabby chic o provenzale.

Se invece si vuole optare per un arredo più “nordico”, si può pensare ad arredi più essenziali, da abbinare a colori freddi che trasmettano un doppio effetto di vissuto ma curato.