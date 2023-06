R. & P. di Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Calabria

CAULONIA – Brutta avventura a lieto fine per un ottantasettenne che, alla guida della propria autovettura, è uscito fuori strada precipitando per circa 40 metri. Il sinistro è avvenuto alle 12 circa di quest’oggi a Caulonia superiore. I Vigili del fuoco di Monasterace, allertati dalla sala operativa provinciale, sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente per soccorrere il mal capitato, trasportato dell’elisoccorso, sembrerebbe in condizioni non gravi presso il nosocomio locrese. I vigili del fuoco, scongiurata la presenza di altri passeggeri a bordo dell’autovettura e di altre persone coinvolte, hanno messo in sicurezza l’autovettura in attesa degli eventuali rilievi di rito.