di Patrizia Massara Di Nallo (foto fonte Regione Calabria)

CATANZARO – E’ stata illustrata nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta alla Cittadella Regionale a Catanzaro e alla quale è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, la XXIV edizione di AssapoRagionando, la kermesse che valorizza l’enogastronomia calabrese, puntando non solo sull’esclusività dei prodotti tipici ma promuovendo la qualità e l’eccellenza anche dell’artigianato di casa nostra.

L’edizione di AssapoRagionando 2024, che si svolgerà dal 22 al 24 novembre ad ingresso gratuito, trasformerà il Parco degli Enotri, in località Rosario di Mendicino (CS), in un contenitore di eventi: dagli AssapoTalk agli AssapoLab, dalle degustazioni di street food a quelle dedicate ai vini calabresi. Un evento unico che mette la Calabria al centro della scena nazionale in un viaggio ricco di spettacoli, degustazioni, esposizioni, dibattiti, divertimento, show coking e street food, ma anche un’opportunità per le imprese per farsi conoscere e aumentare le proprie competenze e capacità.

L’evento, nato nel 2001 per riprendere la Fiera di Acri (CS) e, nel tempo, consolidatosi come appuntamento annuale. è patrocinato dalla Regione Calabria, dall’Arsac, dalla Provincia di Cosenza, dai Comuni di Cosenza e Mendicino, dalla Camera di Commercio della città bruzia e da Automobile Club Cosenza e vanta la presenza di numerosi partner, tra cui il CNR e Cosenza Super Food.

L’assessore Gallo ha affermato “Si tratta di una manifestazione di grande rilievo, di grande interesse, nella quale c’è confronto, nella quale c’è qualità, perché anche la comunicazione e la promozione possono e devono essere fatte con qualità. È possibile raccontare quanto in questi anni sia cresciuta la qualità delle produzioni nel settore agricolo e agroalimentare e credo che, in questo momento di effervescenza e di entusiasmo che c’è in Calabria, sia la manifestazione giusta”.

Alex Franzisi, direttore e organizzatore del Festival, ha messo in evidenza : “Vogliamo valorizzare quelle che sono le tradizioni dell’enogastronomia regionale in chiave innovativa. Quest’anno abbiamo voluto incentrare il programma sulle famiglie, coinvolgendole, affinché si avvicinino a quelle che sono le tematiche dell’enogastronomia regionale”.

Federica di Lieto, chef 100% calabrese che organizzerà le attività di show cooking della tre giorni del Festival, ha dichiarato:“AssapoRagionando 2024 ha un grandissimo focus sul trasferimento del know-how delle tradizioni calabresi sui bambini, l’ingresso è gratuito e tra l’altro abbiamo ancora dei posti disponibili per tutte quelle aziende di gran qualità che vogliono partecipare. La partecipazione anche in questo caso è gratuita ed invitiamo tutti a partecipare: veramente ne varrà la pena”.

AssapoRagionando è dal 2011 anche un’associazione, un ente con finalità essenzialmente sociali che promuove la cultura della Dieta Mediterranea , delle tradizioni del territorio e le bellezze paesaggistiche ed architettoniche attraverso la conoscenza delle tipicità enogastronomiche di qualità. Promuove anche la tutela del patrimonio dei prodotti tipici locali e dell’artigianato e si propone di organizzare rassegne fieristiche, mostre, degustazioni, convegni, studi e ricerche ed, altresì, attività di educazione e formazione. Il futuro della manifestazione sperimenterà altri percorsi utili a far crescere il settore dell’agro-alimentare perchè la sede di Rende (Cosenza) è, infatti, solo il punto di partenza per la creazione di sezioni da dislocarsi su tutto il territorio regionale, nazionale e anche internazionale con l’obiettivo finale di far raggiungere ai prodotti nostrani sempre maggiori fette di mercato, non solo per veicolare il “made in Calabria”, ma anche per la tutela dell’ambiente e la promozione del territorio. Il nome AssapoRagionando è l’unione di due verbi: assaporare e ragionare, perché il fine è quello di far conoscere i gusti e l’aspetto migliore dei prodotti tipici e dell’artigianato. Assaporare perché è una vetrina per le eccellenze agroalimentari del territorio, grazie alla ricerca e la selezione delle aziende più rappresentative e meglio strutturate che mettono in mostra le proprie peculiarità, facendo anche concretamente degustare ai visitatori i propri prodotti. La Calabria, in particolare, è una regione ricca di prodotti tipici di qualità e molte tradizioni culinarie e i rituali per la preparazione e conservazione dei prodotti tipici sono ancora presenti e facenti parte degli usi alimentari e della cultura dei calabresi. AssapoRagionando è anche ragionare sulle questioni che interessano il settore alimentare e dell’artigianato. Workshop tematici legati ai prodotti agroalimentari caratterizzano da sempre la manifestazione come i momenti di incontro e di dibattito, con i più importanti relatori del mondo accademico e culturale, sui temi del recupero e della valorizzazione dei prodotti tipici e sul confronto di soluzioni ed esperienze concrete. Il mondo della produzione industrializzata, della globalizzazione, della standardizzazione dei prodotti è , infatti,quello in cui spesso si assiste alla perdita di personalità e, soprattutto, delle radici stesse dei prodotti. Il recupero e la promozione di tradizioni culinarie e produzioni di qualità, quindi, possono essere veicoli di sviluppo e di turismo enogastronomico.