R. & P.

LOCRI – Domenica 10 novembre alle ore 15.00 tra le mura del G.R. Macrì di Locri ci sarà l’inizio del campionato nazionale di calcio femminile (per la categoria Uder15) delle nostre baby ragazze dell’Athena Nike Locri.La squadra locrese si affaccia per la prima volta alla manifestazione e sotto la guida di mister Carlo Alia scenderà in campo a pochi mesi dalla sua costituzione.

Il DG Armeni Ferdinando, tiene a ringraziare i vari sponsor che hanno appoggiato senza remore il progetto femminile, e un ringraziamento particolare all’AC Locri (nella figura del presidente) per la disponibilità dello stadio, ed anche alle società sportive Gioiosa Ionica, S.E.L.E.S., Accursi Academy che hanno favorito la transizione di alcune ragazze alla corte del nuovo progetto locrese.

La neo società denominata Calcio Femminile Locri Next Gen Athena Nike vuole diventare un punto di riferimento per tante ragazze del territorio appassionate del gioco del calcio costruendo una realtà su misura per ciascuna atleta. Per chi si vuole avvicinare a questo mondo la società è sempre a disposizione per abbracciare nuove appassionate di ogni età.Intanto, c’è grande fermento per questa prima gara di campionato della stagione, che vedrà arrivare a Locri le amaranto della Reggina guidate da Tortorella Davide, le ragazze aspettano i propri sostenitori domenica allo stadio alle ore 15.00.