ELEZIONE FRAGOMENI Plauso del Circolo Pd di Siderno

(ph.Enzo Lacopo)

Dopo un periodo di commissariamento durato più di tre anni, Siderno torna ad avere un sindaco ed un’Amministrazione democraticamente eletti.

Il Circolo del Partito Democratico di Siderno esprime grande soddisfazione per l’esito, non scontato, delle elezioni comunali che hanno chiaramente delineato quale programma politico realizzare, quali idee condividere e soprattutto quale cambiamento fosse necessario per rompere con un tipo di politica distante, conservatrice e approssimativa, quella che la maggior parte dei cittadini non ha né voluto né condiviso.

Siderno ha scelto con responsabilità, aderendo con entusiasmo ad un progetto di rilancio e sviluppo competente, di ampio respiro progressista.

Siderno ha deciso che Mariateresa Fragomeni sia il nuovo sindaco e che il Partito Democratico, fortemente radicato per la militanza costruttiva, continua e costante del gruppo piddino sidernese, diventi la forza politica più rappresentata in Consiglio Comunale.

Il Circolo del Partito Democratico è fiero e orgoglioso di questo risultato che non è un punto di arrivo ma solamente la consapevolezza che la politica deve servire a proporre delle alternative per costruire l’ispirazione concreta di un progetto di governo, e non solo per demolire gli avversari.

Ne è un riferimento preciso la massiccia presenza di donne in seno al Consiglio Comunale (ben 6 dal lato della maggioranza, di cui 3 del Partito Democratico e 3 di Ripartiamo da Siderno), che rende bene l’idea di un processo di impegno chiaro e preciso che i sidernesi hanno voluto con il loro consenso.

Adesso occorre da subito lavorare per far ripartire la nostra città, in un clima di dialogo e di confronto con le Istituzioni, le forze politiche e le liste civiche che saranno disponibili ad avviare una condivisione ferma e rigorosa di principi, quali trasparenza, uguaglianza, bene pubblico e libera e completa informazione.

Il Partito Democratico ritiene che il Bene Comune sia la priorità assoluta e sarà impegnato alla realizzazione del programma presentato agli elettori.

Nei prossimi giorni, pertanto, la sede del circolo, sarà luogo di incontro con il consigliere regionale Nicola Irto ed il coordinatore dell’ufficio di segreteria regionale Sebi Romeo, anche per festeggiare la vittoria insieme al commissario regionale Stefano Graziano ed a tutto il gruppo dirigente nazionale.

Oggi, a giochi conclusi, oltre ad esprimere la personale soddisfazione per l’elezione a sindaco di Mariateresa Fragomeni, espressione dei valori e del forte impegno politico nel Partito Democratico e della lista del Partito Democratico, desidero ringraziare quanti, assieme a noi, si sono spesi in questa lunga campagna elettorale, per rendere possibile questo risultato, che rappresenta una vittoria per tutti i cittadini sidernesi, veri artefici del cambiamento.

Ringrazio di vero cuore tutto il gruppo dirigente, i tesserati, i simpatizzanti ed i cittadini che, in queste settimane, hanno lavorato con serietà ed impegno, portando avanti una campagna elettorale fatta con correttezza ma con determinazione di intenti e di temi, con la proposta di una diversa idea di Siderno.

Giusy Massara

(Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Siderno)