ARCHEOCLUB LOCRI Successo per l’attività di interscambio culturale al Parco Archeologico

La giornata del 19 Ootobre 2021 ha visto coinvolto ancora una volta l’Archeoclub di Locri, in una splendida attività di interscambio culturale presso il Parco Archeologico di Locri.

Stavolta si è trattato di un’opera di accoglienza di studenti provenienti da diverse parti del mondo, in particolare Grecia, Lituania, Turchia e Portogallo che, in sinergia con l’IIS Mazzone di Roccella Jonica ed in concomitanza di un progetto scolastico Erasmus “Tecnology as a solution for climate change”, si sono trovati coinvolti in un’opera di apprendimento e cooperazione fra culture e realtà diverse.

L’Archeoclub, associazione che da anni opera nel nostro territorio, ha prestato in questa giornata servizio di accompagnamento nell’area archeologica con la collaborazione della vicepresidente del club dottoressa Tiziana Romeo che in maniera dettagliata, ha illustrato le varie fasi storiche della Locri antica con grande entusiasmo e compartecipazione di tutti i presenti.

L’Archeoclub, nella persona del presidente Nicola Monteleone, ringrazia insieme a tutto il direttivo, la direttrice del Polo Museale di Locri Elena Trunfio e la dirigente scolastica dell’IIS Mazzone di Roccella Jonica Rosita Fiorenza, per questa splendida opportunità che ha visto ancora una volta l’Archeoclub di Locri protagonista di un’opera di valorizzazione e condivisione.