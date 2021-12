DONISI DI SIDERNO Stasera I “Presepi in Piazza”

R. & P.

“Il 22 dicembre 2021, in Piazza Berlinguer a Donisi, dalle ore 20.00,la Parrocchia SS Immacolata Mirto-Donisi, in collaborazione con l’Associazione culturale Libra e il DRUM LINE Studio, e con il patrocinio del Comune di Siderno, organizzano “Presepi in Piazza”, un evento che mira a trasmettere gioia e serenità alla comunità e, nel contempo, a dare impulso all’attività di raccolta contributi e donazioni per la costruzione della nuova Chiesa di Donisi.

Dopo i saluti iniziali del Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, del Parroco Don Marius Okemba e degli organizzatori, l’evento si avvierà con l’apertura dei mercatini dei presepi realizzati dai bambini della catechesi e dei DOLCI della tradizione natalizia preparati dalle famiglie della comunità.

Subito dopo, a Donisi, arriverà Babbo Natale per regalare doni e sorrisi ai bambini presenti.

La serata sarà allietata da spettacoli musicali organizzati dal Drum Line Studio del Prof. Vincenzo Alia.

Saranno allestiti, altresì, stand caldarroste e altri stand.

L’evento avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid.

Parrocchia Maria SS Immacolata Mirto-Donisi

Associazione culturale Libra

Drum Line Studio”