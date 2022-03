DIREZIONE DI VIAGGIO Sabato il nuovo incontro di Gn e FdI

R. & P.

Il 19 marzo 2022, si terrà il quinto appuntamento di “Direzione di viaggio…per affrontare nuove sfide”, seminario di studi, organizzato dal Dipartimento Cultura di Fratelli d’Italia Locri e dal circolo di Gioventù Nazionale Locri, l’evento si terrà presso la sede cittadina del movimento politico (sita in via Oliverio).

Al centro dell’evento, la stampa, il giornalismo e tutto ciò che ruota attorno. Il primo intervento sarà quello di Giovanni Scarfò, responsabile del dipartimento cultura del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Locri, “La stampa: il quarto potere”, il quale si soffermerà sull’importanza della stampa e del suo ruolo e di come la stessa sia ormai identificata, nei moderni sistemi democratici, ad un vero e proprio potere, quindi oltre ai tre poteri tradizionali: legislativo, esecutivo e giudiziario, oggi ci ritroviamo un quarto potere. La denominazione prende spunto dalla famosissima pellicola di Orson Welles e dell’epico racconto della vertiginosa ascesa e della rovinosa caduta di Charles Foster Kane, miliardario, imprenditore, editore e politico statunitense, ma al di là delle origini della denominazione, oggi, più che mai, vi è da capire, la sua funzione, la sua imparzialità, il rapporto con la censura e la libertà e quanto sia capace di condizionare l’opinione pubblica. A questo primo intervento, seguirà quello di Rocco Muscari, “Il giornalismo nel terzo millennio”, corrispondente della Gazzetta del Sud, il quale approfondirà la figura del giornalista, come lo si diventa, la vita di redazione, le differenze tra la carta stampata e la versione online ed il suo ruolo in questo millennio. Inoltre, grazie alla sua esperienza maturata all’interno di uffici stampa di comuni locridei ed enti pubblici, il giornalista approfondirà il rapporto tra stampa e politica, parlando di come si prepara un comunicato stampa, di come si organizza una conferenza stampa, un’intervista ed altro ancora.

Ancor prima degli interventi programmati, introdurrà la serata, Matteo Bruzzese, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Locri, che avrà anche il compito di far da moderatore nel dibattito che andrà a concludere la serata.

Direzione di viaggio, con questo quinto appuntamento, ancora una volta, coniuga teoria e pratica, continuando nel percorso di formazione iniziato nel novembre del 2021. Gli organizzatori, sono già all’opera nella programmazione del sesto incontro.