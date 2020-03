DECRETO “IO RESTO A CASA” Il risveglio di Locri, tra voglia di normalità e una raccolta fondi per fronteggiare l’emergenza

di Redazione (immagini riprese e montate da Enzo Lacopo)

LOCRI – E’ una Locri prudente e vigile quella che si sveglia all’indomani del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che estende a tutto il territorio nazionale le misure di prevenzione per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Traffico ridotto ma non inesistente, qualche passante che indossa la mascherina, ma i luoghi di lavoro e gli uffici pubblici rimasti aperti sono comunque frequentati, ovviamente con tutte le cautele previste dalle vigenti disposizioni.

Di seguito, il video realizzato dal nostro Enzo Lacopo con la panoramica delle principali vie della cittadina.

Intanto, la novità di maggior rilievo è che il comitato civico “DifendiAmo l’Ospedale” ha avviato una raccolta fondi per acquistare materiale necessario ad affrontare l’emergenza coronavirus. Le istruzioni per effettuare la donazione sono sulla pagina facebook “Difendiamo l’ospedale” nella cui home page c’è un video tutorial che spiega come poter partecipare alla raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com al seguente link:

https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-emergenza-covid19-ospedale-locri?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

che in pochissime ore ha già raccolto 1.500 euro. L’obiettivo è di raggiungere 20.000 euro.