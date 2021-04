DANTEDI’ I contributi degli studenti dei licei “Mazzini” di Locri

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO I CONTRIBUTI DEGLI STUDENTI DEI LICEI “MAZZINI” DI LOCRI REDATTI IN OCCASIONE DEL “DANTE DI'”

Dante, poeta di ieri e di oggi…

“Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.”

Con questi celebri versi della “Divina Commedia” si avvia il “viaggio” di Dante, il nostro Sommo Poeta, ancora oggi studiato e celebrato in tutto il mondo.

Un percorso spirituale che l’autore, dopo essere stato esiliato dalla sua amata Firenze, ha intrapreso in un momento di smarrimento durante il quale ha, però, compreso il suo scopo: mostrare a coloro che, come lui, avevano perso la “retta via” il modo di ritrovarla.

Il suo percorso, come è noto, comincia dal regno dell’Inferno, che rappresenta la disperazione e la perdizione, prosegue con il Purgatorio, simbolo di speranza, e si conclude nel Paradiso, il luogo della beatitudine. Nonostante siano passati secoli dalla prima pubblicazione della “Divina Commedia”, i suoi contenuti risultano attuali ed ancora oggi ci si può rispecchiare in essi. Una delle tematiche portanti di Dante, per esempio, è l’amore; per parlarci di questo sentimento l’autore s’ispira alla sua vita privata, prendendo spunto dal suo amore per Beatrice, una fanciulla che avrebbe conosciuto all’età di 9 anni.

Un altro aspetto molto attuale dell’opera è quello della redenzione, che avviene principalmente attraverso il regno del Purgatorio, con il quale l’autore cerca di spronare le persone a redimersi, in qualunque momento della loro vita, perché non è mai troppo tardi per intraprendere la strada verso la “luce”. Ancora oggi sono molti gli uomini che perdono la retta via e che magari hanno bisogno solamente di una guida, così come lo è stato Virgilio per Dante o Dante stesso per i suoi lettori.

Ma oltre a trasmettere insegnamenti di vita, il Sommo ha anche contribuito alla nascita della lingua italiana attraverso il perfezionamento della lingua volgare, le sue scelte stilistiche e la grande diffusione dell’opera.

Per celebrare la sua figura, i suoi insegnamenti e il suo fondamentale ruolo all’interno della cultura italiana il 25 Marzo – il giorno in cui sarebbe iniziato, secondo gli studiosi, il “viaggio” di Dante – è stato istituito il “Dantedì”.

Tassone Daniela,

Ionescu Nicoleta Ruluca

4BLS

Licei “Mazzini” Locri