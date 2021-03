di Gianluca Albanese

SIDERNO – E’ in corso di svolgimento in modalità “da remoto” la riunione dell’assemblea dei Comuni della Locride convocata dal presidente Kety Belcastro che ha ricordato come sia trascorso un anno dall’inizio della pandemia”.

Primo punto all’ordine del giorno le criticità relative alla vaccinazione anti CoVid che attualmente prevede un solo centro vaccinale nei pressi dell’ex ospedale di Siderno che da ieri è rimasto senza dosi.

Da tutti gli interventi è emerso che c’è grande disorganizzazione nelle modalità di somministrazione delle dosi, anche dovute alla mancanza di coinvolgimento dei sindaci e dalla mancanza di interlocutori certi in una filiera che sta gestendo la vaccinazione che prevede, tra gli altri, la presenza di un’unità di crisi e altri interlocutori istituzionali.

Sembra essere questa, infatti, la problematica maggiore, perché, come ha detto il sindaco di Roccella Ionica Vittorio Zito “A breve arriveranno numerosissime dosi di vaccino e risulta prioritario garantire organizzazione adeguata nella somministrazione, sempre tenendo conto della volontarietà del vaccino. Il primo problema è l’anamnesi e i documenti da compilare prima dell’inoculazione della dose, che fanno perdere molto tempo. E’ qui che si può intervenire per aumentare il numero delle dosi e procedere più velocemente. La campagna vaccinale deve essere affidata a una struttura autonoma”.

E mentre il presidente del comitato esecutivo di AssoComuni Giuseppe Campisi invoca una posizione unitaria dei sindaci che chiedono di essere coinvolti nell’organizzazione della campagna vaccinale, il sindaco di Locri Giovanni Calabrese dichiara di riporre speranza sulla probabile nomina di Gianluigi Scaffidi a commissario dell’Asp di Reggio Calabria.

Dopo numerosi contributi, la presidente Belcastro ha preannunciato che preparerà un documento unitario in cui verranno sintetizzati i contenuti dell’ampia discussione che si è svolta e che tendono a porre l’indice sulla necessità di coinvolgere i sindaci in questa fase organizzativa della campagna vaccinale e tutti i rilievi e le criticità mosse nel corso dell’assemblea, che è proseguita col secondo punto all’ordine del giorno, ovvero la situazione dei rifiuti nel nostro comprensorio.