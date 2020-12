COVID PLATI’ Klaus Davi:«Situazione grave, Longo intervenga»

R. & P.

«Come ha denunciato ieri correttamente il sindaco, il dottor Rosario Sergi, si conferma una situazione molto seria nel Comune di Platì, aggredito da un contagio quasi sistematico della popolazione. Faccio quindi un appello al commissario Guido Longo che si faccia subito carico di questo caso prima che vada fuori controllo. Sono a fianco dell’Amministrazione e del sindaco e naturalmente della popolazione dei platiesi nell’invocare la zona rossa per questo territorio prima che la situazione degeneri».

Lo ha dichiarato Klaus Davi, ambasciatore di Platì e della Locride.

«Un banco di prova del nuovo commissario potrebbe essere proprio quello di conferire assoluta priorità a territori ignorati quando non discriminati dalle istituzioni locali. L’auspicabile successo dell’impegno del dottor Longo passerà anche dalla considerazione che le istituzioni sanitarie e non, avranno per questi bellissimi ma tormentati territori», ha concluso Davi.