COVID-19, in Calabria l’apertura delle scuole slitta al 10 gennaio

di Antonella Scabellone

Era nell’aria da giorni, e alla fine è arrivata. Il diffondersi preoccupante dei contagi da Covid-19 ha indotto il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ad emanare, in data 03.01.2022 un’ordinanza, la n.3, che posticipa la ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia al 10 gennaio 2022.

Nello specifico è stata decretata la sospensione delle attività scolastiche nelle giornate del 7 e dell’8 gennaio 2022, giornate in cui, secondo il precedente calendario regionale, le lezioni si sarebbero dovute svolgere regolarmente. Lo scopo è intensificare la campagna di vaccinazione tra gli under 18, anche attraverso open vax day su tutto il territorio regionale, in modo da rendere il ritorno sui banchi piu’ sicuro.

” La diffusione rapida e generalizzata del numero di nuovi casi di infezione nel territorio regionale – si legge nell’ordinanza-, ha fatto registrare la forte impennata della curva epidemiologica che ha raggiunto valori di incidenza prossimi a 500 per 100.000 abitanti nell’ultima settimana di monitoraggio, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;

-la strategia di mitigazione e contenimento richiede – accanto al rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, minimizzazione delle occasioni di contatto e divieto di assembramento – una più elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d’età;

– in tale situazione, una forte accelerazione della vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni e, più genericamente nella fascia under 18, rappresentano elementi peculiari necessari a contenere l’impatto dell’epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, che si intende preservare, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

– anche in considerazione del fatto che la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni, ha avuto inizio solo dal 16 dicembre 2021, si intende utilizzare, pertanto, il residuo periodo di festività natalizie, unitamente alle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2022, per la realizzazione degli “open vax day” in tutto il territorio regionale, particolarmente dedicati alla fascia di popolazione under 18“.

Dunque, per tutte queste motivazioni, si è ritenuto opportuno procrastinare alla data del 10 gennaio 2022, la ripresa delle attività didattiche delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, in cui si prevedeva che dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 non si tenessero lezioni per le Festività natalizie.

