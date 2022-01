SIDERNO Il Comune beneficiario di 5.000.000 di euro da parte del Governo per investimenti di rigenerazione urbana

R. & P.

Sono stati formalmente individuati, da parte del Governo, i Comuni beneficiari dei contributi da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Il Comune di Siderno, in base alle proposte progettuali presentate, ha ottenuto la somma di 5.000.000,00 di Euro (vale a dire l’importo massimo erogabile per i Comuni con popolazione compresa tra 15.000 a 49.999 abitanti).

L’aver ottenuto questo contributo rappresenta un risultato importantissimo perché fornisce all’Amministrazione gli strumenti economici per procedere ad una necessaria riqualificazione di importanti opere pubbliche ed allo stesso tempo di avviare un processo di ricucitura urbanistica e sociale del territorio, poiché investe diverse zone delle città.

I progetti finanziati riguardano in particolare:

-RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO PISCINA, SITO IN VIA F. MACRI E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO VIA F.MACRI’ – € 1.500.000,00;

-RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE TURISTICO SPORTIVO, SITO IN VIA F. MACRI E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE AD USO SPORTIVO E RICREATIVO – € 1.500.000,00.

-RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI URBANI PUBBLICI (VILLA COMUNALE) RICADENTI ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI SIDERNO MARINA – € 1.350.000,00;

-RIQUALICAZIONE CAMPO SPORTIVO SAN SEBASTIANO E AREE PUBBLICHE BORGO SIDERNO SUPERIORE RIFACIMENTO MANTO ERBOSO, RACCOLTA ACQUE METEORICHE, EFFICIENTEMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA – € 400.000,00;

-RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO “GIANLUCA CONGIUSTA” – LOCALITÀ MIRTO- RIFACIMENTO MANTO ERBOSO, RACCOLTA ACQUE METEORICHE, EFFICIENTEMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SISTEMAZIONE ESTERNA – € 250.000,00.

“L’anno nuovo – commenta il sindaco, Mariateresa Fragomeni – si apre con questo importante intervento del Governo, per il quale esprimo grande soddisfazione. La ripartenza di Siderno dipenderà in larga misura dalla capacità che, come Amministrazione, dimostreremo di avere sia in termini di spesa che di attrazione di risorse, pubbliche e private, da impegnare nella realizzazione di idee e progetti concepiti dentro una visione di cambiamento della nostra città, soprattutto in termini di transizione ecologia, di innovazione, di sostenibilità e solidarietà”.