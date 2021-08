COVID Contagi in aumento. Sant’Agata del Bianco in zona rossa

dI Gianluca Albanese

SANT’AGATA DEL BIANCO – Dalle ore 5 di domani, domenica 22 agosto, il Comune di Sant’Agata del Bianco passa in zona rossa.

A darne notizia, sul proprio profilo facebook è il sindaco Domenico Stranieri, a seguito dell’ordinanza del presidente facente funzioni della giunta regionale, notificata oggi “vista la crescita esponenziale dei contagi da CoVid-19, certificata dopo i tamponi molecolari indicati nella nota dell’Asp dello scorso 20 agosto”.

Stranieri ha invitato ancora una volta massima attenzione e rispetto delle regole vigenti in materia di contrasto alla pandemia, riconoscendo altresì che “Abbiamo provato ad affrontare con serietà la preoccupante situazione che si era venuta a creare ma non siamo riusciti a evitare una diffusione del virus che era fin troppo facile prevedere”.

Fin qui la situazione a Sant’Agata del Bianco, comune limitrofo a Caraffa del Bianco e Casignana.

Intanto, continuano a crescere i contagi in tutta la regione, come si evince facilmente dalla lettura del bollettino giornaliero della Protezione Civile.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.053.101 (+4.990).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 75.079 (+290) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 296 (19 in reparto, 2 in terapia intensiva, 275 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.522 (10.375 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 917 (31 in reparto, 3 in terapia intensiva, 883 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.704 (23.104 guariti, 600 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 292 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 286 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.864 (6.762 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.784 (54 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.726 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.903 (23.554 guariti, 349 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 269 (7 in reparto, 3 in terapia intensiva, 259 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.667 (5.575 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica 18 nuovi soggetti positivi e 2 guariti residenti fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica che “Oggi nel setting fuori regione si segnalano: 4 nuovi casi di cui 1 deceduto dopo ricovero per causa violenta come segnalato dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza, e 3 a domicilio.

Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi indicati in precedenza come residenti.

L’Asp di Crotone comunica 21 nuovi soggetti positivi, un positivo noto spostato nel setting fuori regione. Un guarito del setting fuori regione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 9 soggetti positivi residenti fuori regione.