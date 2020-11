CORSECOM Emergenza Coronavirus: “La Locride unita e compatta al fianco dei sindaci”

R. & P.

Significative proposte operative sono arrivate dalla Video Riunione organizzata sulla delicata problematica della sanità diffusa pubblicamente e caratterizzata principalmente dalla forte determinazione a stare uniti, fare rete e a dire basta ad una sanità che cancella i diritti del malato e la dignità di tutti i cittadini della Locride.

La Pandemia, rispetto alla prima ondata, si sta drammaticamente diffondendo in tutta la Locride. Il pericolo è alto sia perché ci ha colti impreparati, nonostante le previsioni, sia perché il nostro sistema sanitario ha rivelato tutte le sue fragilità.

Ed allora è il momento di dare corso alla creazione di un fronte unico capace di dire subito BASTA al pressapochismo e all’assenza di una seria programmazione, BASTA a dirigenti inesperti e superficiali, BASTA alle promesse non mantenute, al blocco delle assunzioni e alla incapacità di spendere le risorse disponibili (da anni sono fermi 24 milioni di euro per l’Ospedale di Locri e la Casa della Salute di Siderno).



Dalla video-riunione è emersa la necessità di avviare un rapido monitoraggio della situazione ed una ampia concertazione con l’obiettivo di agire subito.



E’ stato evidenziata la necessità di creare un tavolo operativo dal Presidente dell’Associazione dei Comuni della Locride Giuseppe Campisi, in accordo con la Presidente dell’Assemblea Caterina Belcastro nonché dal Sindaco di Locri Giovanni Calabrese delegato per la Sanità dai 42 Comuni. Lo stesso Sindaco Campisi ha tenuto a precisare che nella Locride ci sono professionalità, competenze ed esperienze che meritano di essere coinvolte per contribuire a sviluppare azioni incisive e concrete e dare finalmente una svolta al delicato settore della sanità



Alla Video Riunione hanno preso parte il dr. Luigi Rubens Curia di “Comunità Competente“, importante Associazione che svolge un lavoro di volontariato e sensibilizzazione nel’ambito del settore sanitario a livello regionale. Numerosi e qualificati gli interventi, moderati da Rosario Condarcuri e coordinati dal dr. Franco Mammì e dall’avv. Francesco Macri, entrambi del Corsecom, con relazioni di base presentate da Rubens Curia e dallo stesso Franco Mammì.



Sono intervenuti con costruttivi e qualificati interventi i quattro Presidenti dei clubs services del territorio Enzo Schirripa del Rotary, Pino Canzonieri del Kivanis , Giuseppe Ventra del Lions club di Locri e Antonio Bagnato del Lions club di Roccella. Ed ancora Bruna Filippone Presidente del Movimento “Difendiamo l’Ospedale che si è soffermata sulla intensa attività che stanno sviluppando a favore dell’Ospedale ; Emmida Multari, del Reparto di Cardiologia che ha sottolineato, pur tra tante difficoltà’, il grande lavoro che tutti gli operatori sanitari facendo ed ha auspicato l’importanza di una maggiore responsabilità ai diversi livelli; nonchè Maurizio Baggetta Presidente di Federalberghi che ha evidenziato le problematiche che si affrontano nell’avviare il Progetto Covid Hotel in Calabria.

Tutti, in piena sintonia hanno espresso la totale disponibilità ad una mobilitazione generale per una fattiva collaborazione in questo momento di Emergenza sanitaria e sociale



A questo proposito il Presidente del Corsecom, Mario Diano, ha sottolineato l’importanza della funzione della cittadinanza attiva, come prevista dall’art. 118 della Carta Costituzionale e, quindi, un coinvolgimento di stimolo e di sollecito su una problematica che interessa le intere comunità del territorio.

A conclusione è stato auspicata l’approvazione di un documento unitario che fotografi quanto più chiaramente possibile la situazione dell’intero territorio della Locride e avanzi proposte e soluzioni concrete da attuare nel più breve tempo possibile.



La Segreteria del Corsecom.