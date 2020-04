Coronavirus, in Calabria i contagi di nuovo in aumento. I decessi salgono a 45

Coronavirus, in Calabria i contagi di nuovo in aumento. I decessi salgono...

di Redazione

Riportiamo di seguito il bollettino della Regione Calabria del 03.04.2020

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 9963 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 733 (+42 rispetto a ieri), quelle negative sono 9230.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 68 in reparto; 8 in rianimazione; 64 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 16 deceduti

– Cosenza: 54 in reparto; 3 in rianimazione; 126 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 12 deceduti

– Reggio Calabria: 35 in reparto; 4 in rianimazione; 157 in isolamento domiciliare; 11 guariti; 11 deceduti

– Vibo Valentia: 4 in reparto; 2 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare; 2 deceduti

– Crotone: 22 in reparto; 72 in isolamento domiciliare; 4 deceduti

I soggetti in quarantena volontaria sono 9308, così distribuiti:

– Cosenza: 3085

– Crotone: 1329

– Catanzaro: 1227

– Vibo Valentia: 611

– Reggio Calabria: 3056

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.988.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.