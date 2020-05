CORONA VIRUS Oggi nessun nuovo contagio in tutta la Calabria

n Calabria ad oggi sono stati effettuati 61.249 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.157 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 60.092.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 32 in reparto; 1 in rianimazione; 17 in isolamento domiciliare; 134 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 4 in reparto; 152 in isolamento domiciliare; 278 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 34 in isolamento domiciliare; 217 guariti; 18 deceduti.

– Crotone: 1 in reparto; 9 in isolamento domiciliare; 101 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 9 in isolamento domiciliare; 67 guariti; 5 deceduti.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi.

Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso.

I soggetti in quarantena volontaria sono 10.102 così distribuiti: – Cosenza: 1.787 – Crotone: 2.846 – Catanzaro: 2.754 – Vibo Valentia: 411 – Reggio Calabria: 2.304 .

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +151; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +123 per un totale di 274.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

DI SEGUITO IL BOLLETTINO UFFICIALE DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 69 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in Malattie Infettive sono 5. I pazienti deceduti sono 15 (altri tre decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I pazienti dimessi perché guariti sono 64.

La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare a tutta la cittadinanza il rispetto delle misure di prevenzione del contagio col medesimo senso civico fin qui dimostrato. In particolare, si ricorda di rispettare la distanza interpersonale nonché di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti.

Per informazioni, o in caso di sintomi sospetti, si esorta a non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

