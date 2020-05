CONNESSIONI IN FORMA DI ROSE Buona riuscita della manifestazione organizzata dalla Casa delle Erbe

di Simona Masciaga

FESTA DELLE ROSE terza edizione“ Connessioni in forma di rosa” ecco il titolo della terza edizione della Festa delle Rose tenutasi ieri in video conferenza. Il Covid 19 non ha per nulla ostacolato la Presidente della Casa delle erbe e delle AgriCulture della Locride Architetto Marò D’Agostino, che con determinazione e intelligenza ha regalato ai numerosi partecipanti uno straordinario meeting web invitando esperti di settore che hanno entusiasmato il pubblico collegato on line.L’evento, unico in Calabria, è ormai un appuntamento che coinvolge non solo gli appassionati della natura e dei fiori in particolare, ed è, altresì divenuto punto di studio, di approfondimento culturale con presenze di spicco: studiosi, storici, botanici, ricercatori ieri si sono alternati nelle loro relazioni dando vita ad un convegno vero e proprio.Dopo gli onori di casa della Presidente, i lavori sono iniziati con la relazione “Il balsamo di Afrodite. La rosa nel mondo antico tra mito, realtà botanica, utilizzo in profumeria” del prof. Giuseppe Squillace, docente di storia greca presso l’Università della Calabria, il quale ha tenuto un excursus storico sulle origini della rosa e del suo impiego a partire dai testi del filosofo Teofrasto del 322 a.C fino ad arrivare al suo utilizzo in fitoterapia per le sue proprietà lenitive, antinfiammatorie e vitaminizzanti. Affascinante l’intervento di Laura Bosetti Tonatto, creatrice di profumi per le più famose case reali d’Europa e non solo, unico “Naso” internazionale femminile, la quale con “ I profumi dell’arte” ha regalato, come in un viaggio dalle mille e una notte, sensazioni ed emozioni da lei provate durante i suoi viaggi in Arabia Saudita, laddove si coltivano le rose Taif, proprietà indiscussa ed esclusiva del re; le rose Taif sono rarissime e crescono ad una temperatura di 50° di giorno e -10 di notte la cui essenza non la si può acquistare, ma il re regala 11,7 gr di distillato ai suoi dignitari più meritevoli ogni anno: questa fragranza è tipicamente maschile e la Bosetti, grazie alla sua amicizia con le principesse arabe ne riesce ad ottenere un chilo all’anno per creare le sue profumazioni.A seguito l’imprenditore eretico Massimiliano Capalbo fondatore del parco eco-esperenziale Orme nel Parco sito nel Parco Nazionale della Sila, prima area benessere in Calabria dove il wellness entra in contatto diretto con la natura ; infine la sociologa ed esperta dell’alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche Sandra Ianni con “Rose: curiosità e ricette” ha proposto e presentato una serie di raffinate ricette realizzabili in casa stimolando il palato e la fantasia creativa degli appassionati di cucina.Festa delle Rose on line, un’iniziativa svoltasi in sicurezza, dettata dal buon senso, che per volontà indiscussa di Marò D’Agostino, ha saputo regalare una domenica pomeriggio piacevole, diversa e di alto valore culturale.