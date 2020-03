CORONA VIRUS Le proposte del gruppo di opposizione “Scelgo Locri”

R. & P.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo SCELGO LOCRItenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30.01.2020, ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale e, successivamente, ha decretato lo stato di “pandemia”;Che Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato specifici D.P.C.M. per fronteggiare la diffusione del virus e che analoghi provvedimenti sono stati adottati anche dal Presidente della Giunta Regionale;Che il Comune eroga numerosi servizi ai cittadini e che per alcuni di essi si rende necessario anche regolamentare l’accesso del pubblico agli uffici comunali e la tutela dei dipendenti interessati, oltre a rendersi urgente la distinzione tra servizi indispensabili che devono essere garantiti anche nelle fasi di emergenza e servizi che possono essere sospesi in tutto o in parte; Atteso che conformemente alle disposizioni normative richiamate si rende indifferibile l’adozione di specifichi provvedimenti di organizzazione degli Uffici e Servizi comunali (comprese tutte le strutture ed impianti di proprietà e competenza comunale) nonché di tutela dei dipendenti comunali a stretto contatto con il pubblico;Che parimenti si rende indispensabile che ogni singolo Responsabile di settore, quale datore di lavoro dei dipendenti incardinati nel settore di riferimento, metta in atto ogni più opportuna e necessaria misura a tutela della salute dei dipendenti, provvedendo a fornire i necessari strumenti di protezione individuale necessari nonché la periodica e costante sanificazione degli ambienti; Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del rischio diffusivo dell’epidemia e della possibilità di casi sul territorio comunale;Viste le misure operative del dipartimento di protezione civile del 4 Marzo 2020 che prevedono tra le altre cose anche l’attivazione e comunque di porre in essere le misure utili per prepararsi ad una eventuale necessità di attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) come strumento per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;Considerato che tutti i provvedimenti adottati fino ad oggi, resisi necessari per contenere gli effetti dell’epidemia, stanno creando gravi disagi mettendo a rischio soprattutto anziani e fasce socialmente più deboli;che gli stessi provvedimenti stanno comportando ricadute negative sul tessuto socioeconomico cittadino;Che, l’art. 50 comma 5 del TUEL attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti;Che il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile;Che in tale materia provvedimentale sia il Presidente del Consiglio dei Ministri che il presidente della Giunta Regionale hanno raccomandato e disposto che le ordinanze eventualmente adottate dai Sindaci siano conformi con i provvedimenti sovra ordinati e non ne travalichino i limiti;Atteso che allo stato non risultano essere stati adottati provvedimenti in relazione a quanto sopra esposto; tutto ciò premesso e consideratosi invitanoil Sindaco, gli Assessori competenti ed i Responsabili di settore Comunale per le rispettive competenze ad adottare ogni più opportuno e necessario provvedimento a disciplinare i servizi comunali, l’accesso del pubblico, la sanificazione dei locali e la tutela della salute dei dipendenti comunali; a dare seguito alle misure operative del dipartimento di protezione civile del 4 Marzo 2020 con riferimento al COC (Centro Operativo Comunale);di attivare servizi di supporto alla popolazione soprattutto ricadenti nelle fasce deboli ed anziani come ad esempio acquisto e consegna dei generi di prima necessità e farmaci;a valutare la possibilità di provvedimenti mirati ad attenuare le ricadute negative sul tessuto socioeconomico come sospensione o dilazionamento dei tributi locali per famiglie, imprese, attività commerciali e turistiche ponendo in essere anche forme di collaborazione con le associazione di categoria.I sottoscritti consiglieri comunali con l’occasione intendono ribadire la necessità che i comportamenti e gli atti adottati dall’amministrazione comunale siano improntati al rigoroso rispetto delle normative emergenziali approvate dalle diverse autorità competenti e, più in generale, siano connaturati da atteggiamenti responsabili e sobri, assicurando la piena e totale disponibilità ad affiancare l’amministrazione comunale ed il Sindaco nelle decisioni e nell’adozione di quei provvedimenti emergenziali a tutela della salute dei cittadini e dei dipendenti comunali che si rendessero necessari, assicurando la massima e incondizionata collaborazione politica e istituzionale

Locri, 16 marzo 2020

Vincenzo Carabetta, Michele Ratuis, Anna Garreffa, Sofia Passafaro, Carlo Previte