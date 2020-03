CORONA VIRUS Ennesimo appello di Mattiani: «Posti di terapia intensiva negli ospedali dismessi»

R. & P.

Cari cittadini è il momento della presenza, è il momento di della coscienza e dell’impegno, purtroppo stiamo vivendo una situazione che sta mettendo a dura prova la nostra cara Italia. Regioni del Nord (come la Lombardia che negli anni è riuscita a realizzare un efficientissimo sistema sanitario) sono in ginocchio. Tanti sono i malati che necessitano di assistenza in terapia intensiva, tanti sono i deceduti a causa del covid-19. Nei giorni scorsi abbiamo più volte assistito all’esodo di tanti meridionali dalle Regioni del Nord a quelle del Sud. Tra queste c’è la nostra terra, la Calabria. Le ultime notizie non sono certo rassicuranti. Siamo impreparati a sostenere una eventuale proliferazione del coronavirus sia per carenza di uomini che di strumentazione adeguata e di infrastrutture sanitarie. Nei giorni scorsi, per come mi ero impegnato in campagna elettorale, ho cercato in tutti i modi di dare voce ad un territorio che si sente indifeso ed esposto in maniera più che allarmante al pericolo sanitario. MA IO NON MI ARRENDO! NON CI DOBBIAMO ARRENDERE!!! 52 posti di terapia intensiva tra l’ospedale di Gioia Tauro e Polistena per l’intera Piana di Gioia Tauro non possono garantirci la copertura delle esigenze sanitarie dell’intera popolazione. Oggi Vi chiedo di stare uniti più che mai, di aiutarmi nella battaglia che ho deciso di portare avanti sin dalla presentazione della mia candidatura alle elezioni regionali e, nel silenzio assordante di tanti, di continuare a starmi vicino come avete fatto con lealtà e caparbietà sino ad oggi. Dobbiamo lottare insieme contro un virus maledetto e, per questo, dobbiamo stringerci insieme come comunità per ottenere una sanità efficiente. Già nelle piccole cose: evitiamo di uscire di casa; facciamo capire ai nostri parenti e amici l’importanza di seguire le regole che le autorità hanno dovuto imporre; seguiamo alla lettera quanto ci viene richiesto. ALLO STESSO TEMPO, PERÒ, NON DOBBIAMO SMETTERE DI PRETENDERE LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI, UNO SFORZO MAGGIORE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI!!! DOBBIAMO CREARE DEI POSTI DI TERAPIA INTENSIVA NEGLI OSPEDALI DISMESSI!!! SUBITO!!! IO NON MI RISPARMIERÒ UN ATTIMO!!! Come possiamo stare tranquilli di fronte alle gravi lacune dei nostri presidi sanitari emerse dopo i recenti servizi giornalistici andati in onda fino a ieri sera in tv. Stiamo uniti, seguiamo le regole e chiediamo a gran voce interventi di emergenza per farci trovare pronti davanti ad una possibile, ovviamente non auspicabile, diffusione del virus. Vi voglio bene. Viva l’Italia, viva la CALABRIA.

Giuseppe Mattiani, imprenditore di Palmi, già candidato alla elezioni regionali con la lista Santelli Presidente.