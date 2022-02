CENTRO NEUROLESI Sabato alle 12 la visita della Senatrice Minasi

R. & P.

L’assessore regionale alle politiche sociali Tilde Minasi sabato 12

cm alle ore 11,00 sarà a Locri per conoscere i disabili, il personale

e la struttura del Centro di Recupero Neurologico dove sono ospitati

16 disabili gravi. Con l’occasione incontrerà il gruppo di

associazioni pro disabili del centro UNITALSI, COMMATRE, ADDA, AUSER

NOI CI SIAMO, CROCE VIOLA, UNICEF GIOIOSA ed altre organizzazioni) ,

nonché dirigenti ASP e rappresentanti istituzionali. Il tutto nel

rispetto delle norme covid. E’ stata invitata a partecipare tutta la

stampa del cartaceo, on line e televisioni.

“Non si tratta di spettacolarizzare o di fare passerella -ha detto l’assessore e

senatrice Tilde Minasi- ma si tratta di una doverosa visita a queste

persone speciali, sentire le associazioni ed incontrare la dirigenza

ASP”. Si ricorda che da oltre sei mesi non veniva erogato il servizio

vitale della fisioterapia ai sedici disabili e che a seguito della

segnalazione-denuncia delle associazioni la scorsa settimana il

servizio è ripreso con un provvedimento tampone nell’attesa di

decisioni definitive. In merito il gruppo di associazioni ha chiesto

alla Direttrice del Distretto Sanitario della Locride, titolare della

gestione del centro, se è ancora in atto la situazione tampone con una

fisioterapista impegnata due volte a settimana per tre ore a seduta,

per complessive nove ore settimanali. Una scelta che le associazioni

hanno subito valutata inadeguata alle obiettive necessità dei

disabili, decidendo però di pronunciarsi solo dopo aver conosciuto i

provvedimenti definitivi. Nel frattempo è stato formulato l’auspicio

per una conferma del precedente protocollo ASP – Distretto Sanitario-

Ospedale di Locri – Reparto riabilitazione dell’ospedale, in termini

di qualità e quantità del servizio fatto in precedenza dal personale

specializzato del reparto riabilitazione dell’ospedale di Locri.

Infatti il precedente lavoro è stato frutto di una analisi

professionale specialistica puntuale ed eticamente adeguata alle

necessità dei disabili secondo la loro personale condizione. In

sostanza una programmazione personalizzata ben valutata e ben fatta

dagli specialisti fisiatri del Reparto Riabilitazione dell’Ospedale di

Locri e ottimamente messa in atto dai fisioterapisti dello stesso

reparto (che tra l’altro hanno dato un supporto psicologico notevole,

utile e graditissimo dalle persone disabili), utilizzando due

professionisti attivi ed esperti per due ore ciascuno in

contemporanea, per cinque giorni alla settimana e quindi per

complessive 20 ore, rispetto alle 6 della soluzione tampone.

Vincenzo Logozzo referente Gruppo delle Associazioni Pro Disabili

Centro di Recupero Neurologico di Locri UNITALSI, COMMATRE, ADDA,

AUSER NOI CI SIAMO, CROCE VERDE, UNICEF ed altre organizzazioni del

settore.

Gioiosa Jonica, giovedì 10 febbraio 2022

Cordiali Saluti

Vincenzo Logozzo