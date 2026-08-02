R. & P. nota Giovanni Maiolo

Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Caulonia

CAULONIA – Questa notte ( 31 luglio, ndr) alcuni segnali stradali, installati da poco sul nostro territorio, sono stati sradicati e gettati tra le sterpaglie. Non è un episodio isolato, ma l’ennesimo atto di vandalismo che dobbiamo registrare.

Quei segnali erano stati posizionati per garantire sicurezza alla circolazione, dopo un lavoro di programmazione e di intervento portato avanti dal personale dell’ente. Un personale che, come sapete, è già sottodimensionato e che ora dovrà impiegare tempo ed energie per rifare da capo un lavoro già completato, sottraendolo ad altre attività di cui il paese ha bisogno.

È questo il punto che voglio sottolineare. Il danno prodotto ricade su tutta la comunità. Ogni ora che i nostri uffici dedicano a riparare atti di inciviltà è un’ora tolta a chi aspetta risposte su altro, a chi ha bisogno di un servizio, a chi si aspetta che le risorse pubbliche, sempre limitate, vengano investite per far crescere Caulonia e non per rincorrere chi la danneggia.

I segnali verranno ripristinati. Ma è giusto che tutti sappiano cosa comporta, concretamente, un gesto come questo, e quanto sia importante, per chi vive e ama questo paese, avere rispetto degli spazi e dei beni di tutti.