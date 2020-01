CAULONIA Sabato 4 il concerto di Alfa Time con Mimmo Cavallaro e Marcello Cirillo

R. & P.

I grandi successi della musica italiana che hanno entusiasmato più di una generazione interpretati dai più noti artisti cauloniesi. S’intitola “Uno di noi” lo spettacolo dal vivo in programma il 4 gennaio all’auditorium “Frammartino” di Caulonia Marina con protagonisti gli Alfa Time, storica cover band che da poco ha festeggiato i 30 anni di carriera, e la straordinaria partecipazione di Marcello Cirillo e il contributo di Mimmo Cavallaro.

Nativo di San Nicola di Caulonia e scoperto artisticamente da Renzo Arbore, Marcello Cirillo è uno dei volti più popolari e amati della tv italiana, con partecipazioni in molti show di successo della Rai (Fantastico, Quelli della notte, I Fatti Vostri, ecc.). Una carriera, la sua, lunga quasi 40 anni, con un notevole impegno nella divulgazione dell’arte musicale. Sul palco cauloniese, dove torna dopo anni di assenza, incontrerà Mimmo Cavallaro, da un decennio considerato il re della musica popolare calabrese e diventato fenomeno di massa con numerosi concerti nelle piazze. Una serata-evento che vede protagoniste le eccellenze musicali cauloniesi che, per la prima volta insieme, uniranno musica e intrattenimento per tutte le età. L’appuntamento è per sabato 4 gennaio alle ore 21:00.