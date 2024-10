R. & P.

CAULONIA – «Proseguiamo l’azione amministrativa con l’ingresso di nuove professionalità con rinnovato impegno per il bene di Caulonia. Si è ripreso, quindi, quel percorso unitario, superando alcune incomprensioni del recente passato e si è giunti a questa nuova composizione dell’esecutivo dopo un dialogo iniziato alcuni mesi addietro, che ha riallacciato le fila tra i gruppi “Dipende da Noi” e “Officine delle Idee”, che hanno come obiettivo comune quello di affrontare e risolvere i problemi della città». È quanto ha affermato il sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, nel corso del consiglio comunale che si è svolto lunedì nella Biblioteca Comunale.

Il sindaco Cagliuso ha comunicato al civico consesso il conferimento delle deleghe ai 4 assessori, già nominati nei giorni scorsi. All’assessore esterno dott. Giovanni Riccio, indicato quale vice sindaco, sono state assegnate le deleghe alla cultura e spettacolo, alla sicurezza urbana. All’ing. Antonella Caraffa sono state assegnate le deleghe alle politiche ambientali, al decoro urbano, alla transizione ecologica, alle politiche giovanili e ai beni culturali. Alla dottoressa Antonella Ierace sono state attribuite le deleghe al bilancio, alle politiche sociali, alle pari opportunità, alla protezione civile, al turismo e alle associazioni. Al dott. Vincenzo Fraija sono decretate le deleghe alle attività produttive, all’agricoltura caccia e pesca, alla sanità, alle infrastrutture e servizi, ai tributi.

Il sindaco, inoltre, ha assegnato degli incarichi ai seguenti consiglieri comunali: Agnese Panetta, pubblica istruzione e centro storico, Maurizio Sorgiovanni, sport frazioni e personale, Lorenzo Commisso, indicato anche quale capogruppo di maggioranza, lavori pubblici urbanistica e controllo del territorio.

Nel corso della seduta, dove c’è stato spazio ad un confronto serrato tra maggioranza e opposizione, si è proceduto alla elezione del nuovo presidente del consiglio comunale, il prestigioso incarico è stato conferito alla consigliera Agnese Panetta, mentre il nuovo vice presidente è il consigliere Maurizio Sorgiovanni, entrambi eletti al terzo scrutinio.

La neo presidente Agnese Panetta dopo aver ringraziato i consiglieri per la fiducia che le è stata accordata ha aggiunto: «Sono molto onorata di assumere questa carica, che intendo svolgere assicurando la massima garanzia di terzietà. Auspico che il confronto nel civico consesso sia costruttivo. Intendo continuare a lavorare per tutta la comunità cauloniese in sinergia con tutti i colleghi consiglieri e assessori».

La presidente Panetta, infine, ha augurato un buon lavoro al sindaco Francesco Cagliuso, che nei giorni scorsi è stato eletto al Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria), organismo nato dal progetto di riforme regionali voluto dal presidente Roberto Occhiuto.

Si sono registrati gli interventi del vice sindaco Ninni Riccio e degli assessori Antonella Caraffa, Antonella Ierace e Vincenzo Fraija, che hanno delineato i punti cardini delle rispettive deleghe aprendo al dialogo fattivo e concreto.

Il sindaco Cagliuso, che nei giorni scorsi è stato eletto al Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical (Autorità Rifiuti e Risorse idriche della Calabria), organismo nato dal progetto di riforme regionali voluto dal presidente Roberto Occhiuto

infine, ha ribadito che il gruppo di maggioranza: «E’ coeso e le scelte che sono state fatte discutendo con i gruppi e non con i singoli. Caulonia ha bisogno di proseguire la via del risanamento che abbiamo iniziato due anni fa e che continueremo a seguire, mantenendo sempre alta l’attenzione alle criticità del territorio, dando ascolto, come abbiamo sempre fatto, ai nostri concittadini. Le nostre porte sono sempre aperte per il bene di Caulonia».