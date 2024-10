R. & P.

PALMI – Si è tenuto questa mattina a Palmi, il sopralluogo della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet), del Direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, accompagnata dal Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

<<Sarà dunque attivo da domani in via Bruno Buozzi il nuovo presidio territoriale – dichiara Giannetta – avrà un ingresso funzionale alle esigenze del servizio 118. I locali della Casa di Comunità di Palmi – continua il Consigliere – ci consentono di riservare spazi adeguati all’accesso e alla sosta dei mezzi di soccorso. Grazie anche all’assegnazione da parte della Regione Calabria di un’ambulanza, gli abitanti di questa importante area della Città Metropolitana di Reggio Calabria, potranno dunque avvalersi di questi servizi sanitari, che rappresentano un presidio necessario per fronteggiare le frequenti richieste di intervento territoriale. Si intensifica dunque – continua ancora Giannetta – il processo di capillarizzazione delle postazioni sanitarie territoriali che la Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria sta perseguendo con grande impegno e determinazione per dare concreta attuazione alle linee di indirizzo impresse dal Presidente Occhiuto, in questa nuova, delicata, fase di gestione della sanità regionale. Si tratta, evidentemente, di un processo un itinere – conclude Giannetta – che ci impegna nella direzione di una maggiore prossimità sanitaria territoriale>>.