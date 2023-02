Carnevale: programma di Sant’Ilario

R. & P.

Un ricco programma per il “Carnevale santilariese”, organizzato dall’amministrazione comunale di Sant’Ilario dello Ionio con Iride, Società cooperativa sociale, Eurocoop Jungi Mundu, Cooperativa Pathos, Accademia Senocrito, Asd Pallavolo Sant’Ilario, e la collaborazione di associazione no profit “Libellula” e Comitato festa Sant’Ilarione, da sabato 18 a martedì 21 febbraio, nell’ambito del grande “Carnevale della Locride”.

Sabato 18 febbraio 2023 ore 14.00 raduno dei carri e delle maschere nell’area del Parco giochi, alla Marina di Sant’Ilario. Ore 14.30 sfilata per le vie della Marina e poi verso Sant’Ilario Centro, con sosta in Piazza Garibaldi, e Condojanni, con sosta in Piazza Uria. Rientro a Sant’Ilario Centro, in Piazza Garibaldi, dove alle ore 19.00 ci sarà la degustazione delle tradizionali polpette a cura del “Comitato festa Sant’Ilarione” e di vino e birra servite dall’associazione no profit “Libellula”.

La serata sarà allietata dal suono degli organetti e dallo spettacolo di “Nonna Cata” offerti dal “Comitato festa Sant’Ilarione”. I carri sono realizzati dalla Cooperativa Iride mentre i gadget sono offerti dalla cooperativa Eurocoop Jungi Mundu. Domenica 19 febbraio 2023 Ore 14.00 raduno carri e maschere al Parco giochi alla Marina di Sant’Ilario. Ore 14.30 partenza per Ardore dove si svolgerà la sfilata per le vie cittadine. Martedì 21 febbraio 2023 Ore 16.00 raduno carri e maschere al Parco giochi alla Marina di Sant’Ilario. Ore 16.30 partenza per Ardore. Ore 17.00 premiazione dei carri.