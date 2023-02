Carnevale 2023, Siderno in maschera

R. & P.

Dopo tanti anni, il Carnevale torna finalmente in Città con una serie di spettacoli itineranti e coinvolgenti! L’Amministrazione Comunale di Siderno, infatti, in collaborazione con la Consulta Cittadina, la Consulta Giovanile, l’Ymca, la Pro Loco, l’Associazione Commercianti, l’Associazione Imprenditori Sidernesi e altre Associazioni presenti sul territorio, ha stilato un fitto programma di eventi dal 18 al 21 Febbraio, destinato a ripetersi e svilupparsi anche negli anni a venire. L’obiettivo è restituire a Siderno il Carnevale, con tutto il suo bagaglio di allegria e socialità, anche e soprattutto per i più piccoli, inseguendo quella normalità assente da ormai troppo tempo.