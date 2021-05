di Gianluca Albanese

LOCRI – “Per un paio di settimane non sarà possibile attingere alle risorse della Caritas Diocesana. Pertanto, per aiutare i più bisognosi, mi rivolgo alla nostra comunità parrocchiale invitando, chi vorrà, a donare alimenti a lunga conservazione e a lasciarli qui, nel cesto accanto al pulpito”.

E’ l’invito rivolto dal parroco della Cattedrale di Santa Maria del Mastro in Locri don Fabrizio Cotardo al termine della messa di Pentecoste celebrata questa mattina nell’auditorium pastorale diocesano, stante i lavori di ristrutturazione che stanno interessando l’edificio della Cattedrale.

Davanti ai fedeli disposti sulle poltrone rosse opportunamente separate secondo le norme di prevenzione del contagio da CoVid-19, don Fabrizio ha altresì chiarito che “Non occorre portare pasta che ce n’è in abbondanza: meglio alimenti in scatola, come pelati, legumi, tonno ecc. e anche latte e altri generi a lunga conservazione”.

Siamo certi che, come sempre, l’appello di don Fabrizio e degli altri parroci impegnati quotidianamente al fianco delle persone bisognose, che trovano nella mensa della Caritas un pasto caldo e un approdo sicuro e discreto, verrà colto dalla comunità parrocchiale e dall’intera cittadinanza.