CAMPIONATO AMATORI Risultati e classifica dopo la prima giornata

CAMPIONATO AMATORI DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI F.I.G.C. – L.N.D.

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI BENESTARE – AMATORI AFRICO 6-2

AMATORI MAMMOLA – AMATORI LOCRI 1-5

AM. REAL BIANCO – AZZURRA AMATORI 2-4

AMATORI STIGNANO – INTER CLUB LOCRI 5-1

MONASTERACE AMATORI – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 2-1

VAVALACI SIDERNO – AMATORI GROTTERIA 3-2

ZALEUCO LOCRI – AMATORI FRIENDS BOVALINO 3-2

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORNATA:

AMATORI BENESTARE, AMATORI LOCRI, AZZURRA AMATORI, AMATORI STIGNANO, MONASTERACE AMATORI, VAVALACI SIDERNO, ZALEUCO LOCRI Punti 3

AMATORI AFRICO, AMATORI MAMMOLA, AMATORI REAL BIANCO, INTER CLUB LOCRI, LA MARIANNA CINQUEFRONDI, AMATORI GROTTERIA, AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 0

Una pioggia di goal nel fine settimana in cui si è giocato con un clima tipicamente tardo autunnale a queste latitudini. Tra goleade e vittorie di misura, sono ben 39 le reti messe a segno nella prima giornata del campionato Amatori coordinato dalla delegazione di Locri della Figc/Lnd con a capo il presidente Carmine Barbaro.

Partiamo dalle goleade: Il Benestare approfitta dell’inferiorità numerica dell’Africo e vince con punteggio tennistico. Quattro le reti messe a segno da Maurizio Nastasi e doppietta per Parlongo, Per l’Africo in rete Primerano e Sgambellone. Manita del Locri in casa del Mammola, mentre l’Azzurra espugna il campo del Bianco con le reti di Bruzzaniti (doppietta), Giorgi e Rinarello; per il Bianco sono andati a segno Cotroneo e Celentano. L’altra cinquina della giornata è quella degli Amatori Stignano contro l’Inter club di Locri, mentre il Monasterace supera di misura La Marianna Cinquefrondi, partita alla quale si riferisce la foto a corredo dell’articolo. Esordio positivo per i Vavalaci Siderno, che riescono ad avere la meglio su un buon Grotteria solo nel finale, risolvendo con un rigore trasformato dal nuovo acquisto Carabetta un match in bilico fino alla fine. Gli altri marcatori sono stati Oppedisano e Serra per i Vavalaci, Martello e Ursino per il Grotteria. Chiude il quadro della giornata la vittoria dello Zaleuco Locri ai danni di un Bovalino al quale non bastano i goal di Giampaolo e Pedrini.

Il prossimo turno sarà spalmato in tre giornate (3, 4 e 5 dicembre) e prevede i seguenti incontri:

AMATORI AFRICO – AMATORI MAMMOLA

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AMATORI REAL BIANCO

AMATORI GROTTERIA – AMATORI STIGNANO

AMATORI CALCIO LOCRI – ZALEUCO LOCRI

AZZURRA AMATORI – VAVALACI SIDERNO

INTER CLUB LOCRI – MONASTERACE AMATORI

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – AMATORI BENESTARE.