CALCIO A CINQUE La Fantastic Five Siderno si gode la promozione in C1 e programma il proprio futuro

CALCIO A CINQUE La Fantastic Five Siderno si gode la promozione in...

R. & P.

Metabolizzate gioie, emozioni e festeggiamenti per la meritata promozione in serie C1, la FANTASTIC FIVE Siderno si rimbocca le maniche per programmare, tra mille difficoltà, la prossima Stagione Sportiva.

Il campionato 2020-21 segnerà il decimo anno di attività della Società Sportiva sidernese, ma si apre nel segno dell’incertezza. L’emergenza pandemica legata al tristemente noto “Covid19” pone dubbi e paletti che renderanno difficile la vita di tante realtà locali. Sconosciute ed imprevedibili le date di inizio dei campionati, idem per le modalità di svolgimento delle gare e, ancor peggio, incertezze circa la possibilità o meno di utilizzare strutture pubbliche quali palestre e palazzetti.

Insomma, il già bistrattato Futsal si troverà a far fronte, così come altri sport di squadra considerati (a torto) “minori”, a difficoltà amplificate dal ridotto impatto mediatico.

In tutto questo Società, Staff Tecnico e Calcettisti della FANTASTIC FIVE non restano fermi. Se vogliamo anche con anticipo rispetto ai passati anni “normali”, ognuno per i propri ruoli e competenze si è già messo all’opera.

Si ringraziano gli Sponsor che, nonostante inimmaginabili difficoltà, hanno deciso di continuare ad offrire il loro sostegno: LORO CREDONO IN NOI!

Si ringraziano quanti altri vorranno, da quest’anno, appoggiare l’ambizioso progetto di un campionato (il massimo regionale, ultimo gradino per l’accesso al nazionale) non anonimo, anzi con ambizioni non celate di ben figurare.

Val la pena ricordare, con un pizzico di orgoglio, che la FANTASTIC FIVE sarà la squadra che per il prossimo anno disputerà la categoria più in alto rispetto a tutte le altre compagini della nostra cittadina. Orgoglio non soltanto dei protagonisti ma, ci si augura, di tutti gli sportivi ed i cittadini sidernesi.

Portare in alto il nome di Siderno, a Cosenza come a Crotone, a Catanzaro piuttosto che a Vibo Valentia e Reggio Calabria, sarà una missione, un piacevole onere, per tutti noi.

Per questo chiunque ami il Futsal, ma lo sport in generale, sarà ben accetto nel caso volesse avvicinarsi a questa “famiglia” per dare il proprio contributo (di presenza, di tifo, economico od organizzativo). Nessun termine è più appropriato di “famiglia” perché è di questo tipo il rapporto tra Dirigenti, Tecnici e Calcettisti. Dal giorno in cui è stata fondata la S.S.D. FANTASTIC FIVE SIDERNO (denominazione completa) ha puntato sempre sulla sana aggregazione, sull’esaltazione dei valori umani più che sportivi… sullo stare bene insieme.

Il Gruppo è sempre stata la vera forza, in passato come nel presente e, ci si augura, nel futuro. Gruppi che hanno portato a grandi vittorie su tutti i “parquet” regionali. Per anni la FANTASTIC FIVE è stata con regolarità l’ammazza-grandi: in campionati dominati da un’unica squadra, questa (storicamente documentato) doveva sempre arrendersi ai sidernesi contro i quali doveva segnare il passo. Il Cittanova dei record, il Soverato, la corazzata Cetraro (in serie C1 stagione 2016-17), nessuna è riuscita, negli anni, a sottrarsi a questa “legge”.

La scorsa stagione però, ha regalato emozioni ancora palpabili e impossibili da dimenticare: partita in sordina e lasciando “punti lungo la strada”, la squadra veniva pian piano fatta quadrare da Mister Crescimbini. Dopo la rovinosa caduta di Filadelfia (con una delle peggiori sconfitte in termine di punteggio della storia della Fantastic Five) i ragazzi non si sono più fermati inanellando, una dietro l’altra, una serie di vittorie lunghe un intero girone!

Per fermare i sidernesi (ridiamoci su, per sdrammatizzare) ci è voluto il Covid19.

Registriamo con piacere, inoltre, un ingrossamento delle file dei “followers” sui vari Social: le pagine ufficiali di Instagram e Facebook hanno superato quota 2000 e puntano a crescere senza soluzione di continuità.

Ripartiamo tutti insieme! Puntelliamo la rosa (già competitiva ma qualche innesto non può fare che bene), rafforziamo la Dirigenza, ingrossiamo le file dei Tifosi!

Siamo tornati e C1 resteremo!