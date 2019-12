CALABRIA AL VOTO I candidati locridei alle elezioni regionali del 26 gennaio

di Gianluca Albanese

SIDERNO – L’attesa è finita. Sono state presentate le liste a sostegno dei quattro candidati alla presidenza della giunta regionale calabrese che concorreranno alle elezioni fissate per il prossimo 26 gennaio. Molti i candidati della Locride nei vari schieramenti, che proponiamo alla vostra lettura.

CARLO TANSI

Lo schieramento arancione a sostegno del geologo già capo della Protezione Civile calabrese è stato il primo a presentare le liste nella giornata di ieri.

Nessuna sorpresa. I quattro candidati della Locride, sui sette della circoscrizione Sud, infatti, sono quelli già preannunciati da tempo. Si tratta dell’avvocato e scrittore Giuseppe Gervasi, già vice sindaco di Riace, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Locri Ettore Lacopo, dell’architetto geracese Luigi Scaramozzino e dello scrittore di Natile di Careri Pietro Sergi, tutti candidati nella lista “Tesoro Calabria”.

FRANCESCO AIELLO

A sostegno del docente ci sono, nella lista del Movimento 5Stelle, il cantautore Armando Quattrone di Gioiosa Ionica e Cosimo Romeo di Locri, mentre nella lista “Calabria Civica” ci sono Natale Bianchi, ex sacerdote protagonista della stagione del ’68 locrideo e la giornalista Antonella Italiano.

PIPPO CALLIPO

Lo schieramento del centrosinistra può contare, nella lista del Pd, sulla sindacalista della Cgil Cosima Pacifici, detta “Mimma” e sulla consigliera comunale di Mammola (nonché’ segretario del circolo cittadino del Pd) Nensi Spatari e su Gigi Giugno e Salvatore Sabatino nella lista “Democratici e Progressisti”.

JOLE SANTELLI

Il rebus delle candidature, che facevano gola a molti, si è risolto in alcuni casi in mattinata.

Nella lista “Jole Santelli presidente” c’è il benestarese Rosario Macrì, mentre in Fratelli d’Italia ci sono la consigliera comunale di Bovalino Alessandra Polimeno e il vice sindaco di Locri Raffaele Sainato. Nella lista UDC cui sono l’imprenditore bovalinese Sebastiano Primerano e il sindaco di Roghudi, nonché consigliere metropolitano di estrazione socialista Pierpaolo Zavettieri. Hanno optato per la lista “Casa delle Libertà” l’avvocato bovalinese Giacomo Pietro Crinò, il giovane imprenditore di Caulonia Salvatore Cirillo (già coordinatore dei giovani forzisti) e il medico sidernese Francesco Rispoli, ex consigliere provinciale. Last but non least, il presidente del Gal “Terre Locride” nonché ex sindaco di Locri Francesco Macrì, candidato nella lista della Lega.

Abbiamo volutamente inserito soltanto i candidati della Locride, in ossequio al ruolo della nostra testata, che fin dalla sua nascita, sette anni fa, ha inteso portare al centro della propria missione informativa gli interessi e l’importanza del nostro comprensorio. Buon voto a tutti.