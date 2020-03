BOVALINO Uno studente ringrazia l’Arma dei Carabinieri: «Grazie a loro posso seguire le lezioni on line»

R. & P.

Grazie, grazie infinite per l’ennesima opera buona fatta dall’Arma,

questa volta nei confronti della Scuola -Liceo Classico e Liceo

Artistico Locri e Liceo Artistico Siderno- e dello studente in

difficoltà Alessandro di Bovalino !

Grazie per aver consentito di portare -tramite i suoi Carabinieri- in

questo particolare periodo in cui non è consentita la mobilità da un

paese all’altro per l’azione di contrasto al coronavirus, il tablet

che la Scuola ha pensato di fornire allo studente Alessandro, un

ragazzo di ventisei anni, pieno di voglia di studiare e di migliorare

le sue conoscenze. E lo fa superandosi sempre di più, con sforzi

enormi, “lottando” contro le difficoltà fisiologiche.

La preside del Liceo Classico e Artistico di Locri , Maria Giovanna

Autelitano e la sua delegata Rosamaria Ritorto (d’intesa con gli altri

docenti di Alessandro del Liceo Artistico di Siderno),, una volta

deciso di fornire il tablet, si sono trovati di fronte al problema del

trasporto dello strumento da Locri a Bovalino, visto il divieto di

mobilità tra un paese e l’altro.

E’ stato chiesto l’aiuto all’assessore ai servizi sociali del Comune

di Bovalino Filippo Musitano che si è subito offerto di provvedere

personalmente. Ma poi -per evitare problemi di mobilità e di incappare

nelle violazioni di legge- si è pensato di chiedere al Comandante

della Compagnia di Locri, Capitano Fabrizio Macrì, che preso atto

della fondatezza del caso esposto, ha immediatamente aderito alla

richiesta, autorizzando una pattuglia dei Carabinieri di provvedere.

Cosa che è avvenuta stamattina dopo che il tecnico della scuola

Antonio Morabito ha installato la speciale applicazione.

Adesso finalmente anche Alessandro che ha ringraziato personalmente la

generosità e la sensibilità dei Carabinieri- può seguire da casa le

lezioni on line dei suoi professori alla pari degli altri studenti.

Vincenzo Logozzo

Gioiosa Jonica , giovedì 26 marzo 2020