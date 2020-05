BOVALINO E’ morto Cosimo Meleca, genio innovatore della cucina e titolare del “Muy Lindo Show”

di Gianluca Albanese

BOVALINO – Estro creativo in cucina, simpatia innata e geniale spirito cabarettistico. Erano solo alcune delle qualità di Cosimo Meleca, titolare della storica pizzeria bovalinese “Muy lindo show” scomparso nella giornata di ieri e le cui esequie sono state celebrate oggi pomeriggio, con tutte le avvertenze previste dalla normativa adottata per l’emergenza corona virus.

In tempi in cui i cooking show non esistevano ancora e gli chef non erano delle star famose e strapagate, Cosimo emerse come grande innovatore nel mondo della ristorazione, deliziando i suoi clienti con le sue specialità e inframmezzando la cena con le sue celebri sortite in cui faceva divertire grandi e piccini con le sue battute, i suoi giochi e le scene di animazione condotte con la proverbiale e travolgente simpatia.

Il locale, che gestiva con i propri familiari, era sempre gremito di persone provenienti da tutto il comprensorio. Autentico valore aggiunto, aveva portato, per diversi lustri, il corso di Bovalino al centro della movida di noi giovani del tempo. Che oggi lo ricordiamo con grandissimo affetto e nostalgia.

Ci piace immaginarlo mentre fa impazzire le anime del Paradiso coi suoi scherzi, frizzi e lazzi, o deliziarle con le sue leccornie.

Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di Lente Locale.

Grazie di tutto, Cosimo. È stato bello conoscerti, frequentarti e trascorrere tante serate felici.

La terra ti sia lieve.