BOVALINO Domani e domenica la “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”

R. & P.

Domani sabato 19 e domenica 20 novembre, a Bovalino si terranno due giornate dedicate alla riflessione sui diritti dei bambini e degli adolescenti organizzate congiuntamente dall’Amministrazione Comunale e dalla garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza.



Il primo appuntamento, in collaborazione con le scuole del territorio, è previsto per domani sabato 19 alle ore 10 presso il Parco diritti dei bambini.



Qui, alla presenza delle istituzioni e della comunità, i bambini, coadiuvati dai propri docenti, saranno protagonisti assoluti di un momento di condivisione e profonda riflessione sul tema.

Infatti, si ritiene fondamentale approfondire con pensieri e idee la situazione sociale dei bambini e degli adolescenti, soprattutto dopo i due anni trascorsi in emergenza sanitaria.



Oggi più che mai è improrogabile comprendere direttamente dai bambini e dalle loro famiglie le esigenze e le attività attraverso le quali è possibile soddisfarle.

Le Istituzioni e le Autorità garanti hanno il compito, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, di riflettere sulle problematiche e di trovare le soluzioni.



Domenica 20, invece, si terrà il secondo appuntamento alle ore 11, in Piazza Camillo Costanzo.



“Non è mai solo un gioco”, questo lo slogan scelto, per rimarcare il diritto al gioco dei bambini, coinvolgendo i genitori nel vivere momenti preziosi e significativi, in un tempo in cui troppo spesso tutti sono distratti dalla frenesia della società moderna o dalla tecnologia che è entrata in maniera prorompente nella vita di ognuno di noi ed in particolare dei più piccoli.



Questa seconda giornata è anche finalizzata a far riscoprire a tutti l’importanza dello stare insieme e dei risvolti educativi che ciò può avere sulla crescita dei nostri figli.

La Garante

Per l’Infanzia e l’Adolescenza

Dott.ssa Francesca Racco