“BELLA STORIA. LA TUA” 9 studenti del “Marconi” nella selezione regionale

R. & P.

Concorso Unipolis “Bella storia. La tua”: 9 dei 25 alunni selezionati in Calabria frequentano l’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno.



“Bella storia. La tua” è un progetto ideato e promosso da Fondazione Unipolis, con il patrocinio di Agenzia Nazionale per i Giovani, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e Forum Disuguaglianze Diversità.

Il bando ha dato la possibilità a 50 giovani provenienti dalla Calabria e dalla Campania di intraprendere un percorso triennale di empowerment, crescita culturale e supporto economico. Gli studenti sono stati selezionati, tra gli ammessi al terzo anno della scuola superiore, in base al merito, alla situazione economica e alla motivazione

Tra i 25 giovani selezionati in Calabria, ben 9 sono studenti dell’I.I.S. “G. Marconi” di Siderno.

La Dirigente dell’I.I.S. “G. Marconi”, Dottoressa Maria Giuliana Fiaschè, si dichiara felicissima e orgogliosissima per il risultato straordinario, dato il numero di studenti selezionati, e significativo sia per la qualità del percorso che i vincitori intraprenderanno, sia per la sostanza della formazione che riceveranno. Per la scuola questo traguardo è il riconoscimento dell’impegno profuso verso la valorizzazione del merito e dell’inclusione e il successo delle strategie messe in campo per offrire vantaggiose opportunità agli studenti.

I ragazzi coinvolti nel progetto sono quasi increduli nel considerare la grande opportunità che si è presentata loro. Alcuni hanno festeggiato in famiglia e tutti sono grati alla scuola e alla fondazione Unipolis, motivati e pronti a mettersi in gioco per potenziare competenze e capacità, anche relazionali. Gli studenti ritengono questa un’occasione unica di formazione e aggiornamento che li renderà più preparati e competitivi nell’intraprendere la carriera universitaria.

La professoressa Francesca Bellantone ha seguito i ragazzi nelle procedure per la candidatura ed è entusiasta del risultato. Spiega che i partecipanti verranno accompagnati, durante il triennio, in un viaggio che li renderà “più consapevoli, più proattivi e più abili”. Per loro, nel prossimo futuro e fino al diploma, un iter con un’offerta di valore che coltiva la persona attraverso un contributo economico annuale di 1500 euro, una palestra di competenze, declinata in momenti di confronto e scambio volti a costituire l’acquisizione di competenze fondamentali per affrontare un percorso di studi o lavorativo; l’affiancamento di un mentor, che si confronterà periodicamente con i partecipanti, dando un supporto sia tecnico sia motivazionale, anche ideando iniziative e visite, promuovendo forme di attivazione e mobilitazione territoriale di natura civica.​ Sono previsti camp in presenza, workshop online, attività di community engagement per supportare il talento e il potenziale dei partecipanti. Si comincia il prossimo weekend con il camp residenziale a Locri, dove si discuterà di valori ed eroi moderni.