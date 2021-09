BOVALINESE Preso l’esterno basso Salvatore Manganaro

R. & P.

LA ASD Bovalinese 1911 comunica di aver tesserato per la stagione 2021/22 le prestazioni sportive del terzino Salvatore MANGANARO!

“Sasà” classe “83, cresciuto nel settore giovanile della Reggina vanta un curriculum di tutto rispetto per la categoria. Tanta serie D per il nuovo acquisto amaranto con le maglie di Vigor Lamezia, Sapri, Budoni, Hinterreggio, Valle Grecanica, Acireale e Roccella. Ottime esperienze anche nei campionati professionistici con le casacche della stessa Vigor Lamezia (C2), Foligno (C1), Vittoria (C1 e C2), Modica (C2) e Barletta (C2).

Nel massimo campionato regionale calabrese esperienza con Siderno, Bocale, Reggiomediterranea, Scalea e Locri. Vanta un Europeo under 18 vinto, indossando la fascia da capitano, con la nazionale italiana.

“Ho accettato subito di venire a giocare a Bovalino e voglio ringraziare la dirigenza per avermi scelto sia come uomo che come calciatore. Ho l’entusiasmo di un ragazzino e sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per la causa amaranto. Sono convinto che tutti uniti possiamo toglierci grandi soddisfazioni”