BIANCO Al via il corso gratuito di cucina, pasticceria e panificazione

R. & P. (foto d’archivio)

L’associazione onlus , “Uno Chef per Elena e Pietro” , inaugura lunedì 18 ottobre, alle ore 11.00, il terzo corso della scuola gratuita di Cucina Pasticceria e Panificazione, che ha sede in Bianco (RC) in via Umberto I, al civico 50.

Anche quest’anno la Scuola, voluta dalla famiglia Pratticò, per ricordare i congiunti Elena e Pietro prematuramente scomparsi, vedrà la partecipazione di otto corsisti, provenienti da tutta la Calabria, selezionate tra oltre 70 candidature, una delle selezionate di origini calabresi, rientra dal Canada.

Il corso 2021-2022, vedrà confermata la partecipazione dei docenti dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, della Mediterranea di Reggio Calabria, dell’UNICAL di Cosenza e dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, oltre le decine di esperti regionali e i cuochi amici della scuola.

La responsabilità della cucina vedrà confermata la figura di Bruno De Francesco, patron dello Zenzero di Serra San Bruno e la direzione scientifica a titolo gratuito del Prof. Silvio Greco.