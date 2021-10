FIDAPA SIDERNO Cinzia Lascala è la presidente del nuovo biennio

R. & P.

Nel corso dell’assemblea delle socie Fidapa di Siderno, si è svolta la cerimonia del passaggio delle consegne tra il Direttivo presieduto da Angela Giampaolo a quello nuovo, del biennio 2021/2023, sotto la presidenza di Cinzia Lascala.

In una atmosfera di cordialità e armonia, le socie hanno ascoltato il discorso della past presidente, avv. Angela Giampaolo che ha ringraziato tutte per l’affetto e la collaborazione ricevute, tratteggiando le attività svolte nel biennio 2019/2021, pur con le difficoltà causate dalle restrizioni del covid 19, e le occasioni d’incontro e confronto con socie Fidapa del nostro Distretto e di tutta l’Italia.

A sua volta, la prof.ssa Cinzia Lascala, eletta da poco presidente del nuovo biennio, ha tracciato brevi linee di programmazione, sulla scia di quanto è stato fatto e di quanto di nuovo si potrà attuare, emergenze covid permettendo. Si atterrà alle norme etiche della Federazione sui convegni culturali e sui progetti innovativi, anche utilizzando le tecnologie informatiche in corso. Ci saranno presentazioni di libri e incontri su tematiche attuali, anche sanitarie, in presenza e in streaming, per favorire anche la comunicazione a distanza; si riprenderanno le tradizionali manifestazioni del “Dolce di Natale” e del “Concorso di Pittura estemporanea”, collaborando con altre Associazioni; un’attenzione particolare sarà rivolta alle socie entrate recentemente nella Sezione, alle loro qualità e attività da valorizzare. Infine ha presentato a una a una le componenti del Direttivo, augurando a tutte un biennio felice e realizzativo.

L’avv. Patrizia Pelle, socia della Sezione nonché nuova Presidente del Distretto Fidapa Sud Ovest (Campania-Calabria), è intervenuta per porgere compiaciuta il proprio ringraziamento per lo spirito amicale e attivo che caratterizza da sempre questa Sezione, anticipando qualche prospettiva del suo incarico. Infatti il motto da lei scelto per il biennio è “Rispetto, Unione, Armonia”, suggerito proprio dal percorso della Fidapa di Siderno che non è mai venuto meno durante i vari Comitati di Presidenza: un merito riconosciuto a vari livelli nazionali della Fidapa. Nel suo programma sarà privilegiato “l’ambiente” come tematica di base e il contributo, con gli altri distretti, per l’inserimento nella toponomastica urbana di nomi di donne notevoli per ciò che hanno fatto durante la loro vita.

La serata si è conclusa con le consuete foto ricordo, omaggi floreali, scambio di auguri, ringraziamenti vari, gustazioni conviviali. Un omaggio speciale della Fidapa di Siderno è stato consegnato alla past Presidente Angela Giampaolo: una collana realizzata a mano dalla jewellery designer e orafa Milena Trapasso, anch’essa socia della stessa Sezione.