BANDO EFFICIENTEMENTO ENERGETICO Il circolo Pd di Gioiosa Jonica:”Il Comune si attivi per beneficiare delle risorse messe in campo dallo Stato”

R. & P.

Al fine di contrastare il caro bollette che sta colpendo, oltre le famiglie e le imprese, anche le pubbliche amministrazioni che erogano servizi al cittadino, il MITE (Ministero per la Transazione Ecologica) mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare progetti di efficienza energetica negli edifici pubblici.

In aggiunta ad un cospicuo risparmio per il bilancio dell’ente, la misura “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – C.S.E. 2022” mira a favorire la tutela ambientale attraverso il finanziamento a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di interventi di produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali.

Dal 23 novembre, i soggetti istanti (le Amministrazioni comunali) possono accedere alla piattaforma informatica per avviare la procedura di compilazione delle istanze che verranno valutate ed eventualmente accolte sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.

Essendo profondamente convinti che, per costruire un futuro più sostenibile contro i cambiamenti climatici che minacciano il pianeta, è fondamentale fare attenzione ai consumi energetici, optando per fonti di approvvigionamento completamente rinnovabili, invitiamo l’Amministrazione comunale del nostro Comune ad attivare ogni azione necessaria per beneficiare di queste risorse messe in campo dallo Stato.