di Enzo Romeo
Auguri alla verità. Auguri agli uomini di buona volontà. Auguri alle donne, esempio di lealtà.
Auguri ai bambini e alla loro natura, patrimonio di vita pura.
Auguri agli anziani o che dir si voglia vecchi, che ognuno di noi nella loro essenza si specchi.
Auguri a chi lavora, che fatica, suda e, talvolta, implora.
Auguri a chi soffre, che quel poco che ha senza remora offre.
Auguri ai buoni e bravi che, pur peccando, sanno esser savi.
Una carezza ai cattivi, mi spiace dirlo, son tanti, son pericolosi e lascivi, e purtroppo anche abbondanti.
Auguroni a tutti noi! Che sia vita semplice e lieve. E che il tempo del martirio sia sempre più breve.
Lascia un commento