di Enzo Romeo

Auguri alla verità. Auguri agli uomini di buona volontà. Auguri alle donne, esempio di lealtà.

Auguri ai bambini e alla loro natura, patrimonio di vita pura.

Auguri agli anziani o che dir si voglia vecchi, che ognuno di noi nella loro essenza si specchi.

Auguri a chi lavora, che fatica, suda e, talvolta, implora.

Auguri a chi soffre, che quel poco che ha senza remora offre.

Auguri ai buoni e bravi che, pur peccando, sanno esser savi.

Una carezza ai cattivi, mi spiace dirlo, son tanti, son pericolosi e lascivi, e purtroppo anche abbondanti.

Auguroni a tutti noi! Che sia vita semplice e lieve. E che il tempo del martirio sia sempre più breve.