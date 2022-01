ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER I FIGLI Le istruzioni per l’uso

di Luigi Errigo*

Tutto pronto per l’Assegno Unico Universale per i figli. Unico, in quanto va a sostituire gli attuali benefici previsti per i figli a carico, Universale perchè vale anche per chi, attualmente, non aveva diritto agli assegni per il nucleo familiare (lavoratori autonomi e disoccupati). La domanda, con validità annuale da rinnovare ogni anno, dovrà essere presentata in modalità telematica all’Inps direttamente tramite Spid ovvero tramite gli uffici di Patronato a decorrere dal 1 gennaio 2022 per erogazioni a partire da marzo 2022 tramite bonifico sul conto corrente dei genitori.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

N.B. L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. E’ corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

La domanda per il riconoscimento dell’assegno è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Esempi di calcolo:

Nucleo familiare due figli – ISEE fino a 15mila euro – monoreddito = 350 euro al mese

Nucleo familiare quattro figli – ISEE fino a 15 mila euro – due redditi = 1.090 euro mensili

Nucleo familiare con tre figli – ISEE oltre 40mila euro = 165 euro mensili

\Infine, l’Assegno Unico Universale, sostituisce i precedenti sostegni per i figli pertanto, dal mese di marzo 2022, non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali per familiari a carico.

*: consulente del lavoro