di Redazione

ARDORE – Decade il Consiglio comunale di Ardore.

A darne conferma, il sindaco Giuseppe Campisi.

“Voglio comunicare a tutti gli ardoresi – scrive sui social Campisi – che in questi anni mi hanno sostenuto che, non sarò più il vostro sindaco. Oggi, cinque consiglieri di maggioranza e i quattro di minoranza hanno presentato le dimissioni, facendo così cadere il Consiglio comunale e regalando alla nostra comunità, l’arrivo di un commissario prefettizio che guiderà il Comune nei prossimi mesi, interrompendo così una crescita costante che in questi anni il nostro Comune ha intrapreso e riconosciuto da molti. Per me è stato un grande onore essere in questi anni il vostro punto di riferimento e ho cercato di dare tutto me stesso per risolvere le problematiche di tutta la comunità e se non sono riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi, vi chiedo scusa . Si chiude un capitolo importante per Ardore e per me – conclude il primo cittadino – ma io sarò sempre al vostro fianco per riprendere il cammino interrotto da chi non ha veramente a cuore le sorti della nostra comunità”.