DI SEGUITO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA NOTA STAMPA DI SERGIO RIZZO, CANDIDATO DELLA LISTA “COSTRUIRE INSIEME”, CON CANDIDATO SINDACO DOMENICO DEPINO:

GIOIOSA IONICA – “La decisione di scendere in politica è motivata dalla voglia di poter contribuire con la mia esperienza e le mie idee nello sviluppo di nuove iniziative per rilanciare l’economia, il commercio e lo sviluppo del settore sportivo. Vivendo poi in una zona periferica del paese, voglio portare concretamente alla ribalta i problemi delle periferie e trovare soluzioni alle difficoltà che quotidianamente affliggono i residenti”.

Queste le parole di Sergio Rizzo, candidato della lista “Costruire Insieme”, al fianco del candidato sindaco Domenico Depino.



Il messinese agente di commercio, ormai acclamato gioiosano d’adozione, sposato e padre di due figli, ha sempre mostrato una passione per la politica e per il mondo sportivo.

“Ho lavorato – prosegue – per diverse multinazionali con lusinghieri risultati. Voglio mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese locali, tutta la mia esperienza per raggiungere obiettivi importanti”.



Il candidato prosegue sottolineando come “i fatti arrivano prima delle parole. Sono un persona molto concreta e decisa, la mia formazione politica e lavorativa mi ha fatto capire negli anni che bisogna sempre dare di più e bisogna sempre mettersi in gioco, quindi sono convinto di poter dare tanto a questo paese. Ad esempio, da qualche anno, ho deciso di entrare nella famiglia dell’US Gioiosa Jonica con cui abbiamo raggiunto in breve tempo risultati importanti come il campionato di Eccellenza”.

“Voglio – prosegue Rizzo – aprire una piccola parentesi sportiva e non politica. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito sostenendo questa stagione calcistica e anche le precedenti. Giocatori, dirigenti, staff tecnico, tifosi e semplici appassionati. Un gruppo straordinario. Abbiamo portato a casa proprio in questo ore un grande successo di squadre, conservando la categoria e dimostrando che si può fare molto bene. Anche i giovani quest’anno hanno avuto modo di affermarsi a livello regionale, arrivando ad un passo dal titolo. Il calcio e lo sport sono uno strumento indispensabile di promozione sociale”.



Ma il candidato non si ferma e rilancia “perché un impegno lo voglio prendere con tutti i cittadini. Votatemi e lavoreremo per dare a Gioiosa uno stadio funzionale e completo, quello che fino ad oggi sembra un miraggio. La nostra lista civica è come una squadra e puntiamo a vincere”.