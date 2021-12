AMATORI Monasterace capolista solitario. Locri corsaro a Stignano

CAMPIONATO AMATORI

RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA

AMATORI GROTTERIA – AMATORI FRIENS BOVALINO 7-4

AMATORI MAMMOLA – AMATORI BENESTARE 4-3

AM. REAL BIANCO – LA MARIANNA CINQUEFRONDI 3-2

AMATORI STIGNANO – AMATORI LOCRI 2-3

AZZURRA AMATORI – INTER CLUB LOCRI 3-1

VAVALACI SIDERNO – AMATORI AFRICO 2-0

ZALEUCO LOCRI – MONASTERACE AMATORI 3-3

CLASSIFICA DOPO LA QUINTA GIORNATA:

MONASTERACE AMATORI punti 13

AMATORI STIGNANO, VAVALACI SIDERNO E AMATORI LOCRI punti 12

REAL BIANCO, AZZURRA AMATORI E AMATORI GROTTERIA punti 7

AMATORI MAMMOLA E LA MARIANNA CINQUEFRONDI Punti 6

ZALEUCO LOCRI Punti 5

AMATORI BENESTARE, INTER CLUB LOCRI Punti 3

AMATORI FRIENDS BOVALINO Punti 1

AMATORI AFRICO Punti 0

N.B.: AMATORI LOCRI, VAVALACI SIDERNO, ZALEUCO LOCRI E AMATORI AFRICO UNA PARTITA IN MENO

Stoici. In campo anche il 26 dicembre, come da calendario, gli Amatori hanno disputato tutte le partite previste, con la classifica che parla chiaro: le quattro di testa hanno fatto il vuoto dietro di loro e, in attesa che venga recuperato il big match tra Amatori Locri e Vavalaci Siderno, comanda il Monasterace (doppietta di Armocida e goal di Ernesto Franco) che però non è più a punteggio pieno, dopo essere stato fermato sul pari in casa dello Zaleuco Locri (in rete due volte Ierinò e goal di Bumbaca). La gara più attesa (alla quale si riferisce la foto a corredo del pezzo) è stata vinta dal Locri (in goal Gianfranco Rossi, Mimmo Ficara e Giuseppe Bartolo) di misura sul campo dello Stignano, col pubblico delle grandi occasioni. I Vavalaci regolano l’Africo con un 2-0 griffato da Bruno Panetta e dall’eterno Carlo Bolognino.

Dalle retrovie avanzano il Real Bianco (3-2 sulla Marianna con doppietta di Ferraro e goal di Carmelo Cotroneo per i locali, Gallo e Fazzari per gli ospiti), l’Azzurra (in goal Agostino, Rinarello e Sergi) che ha vinto 3-1 contro un Inter club a cui non basta il goal di Lizzi, e il Grotteria, che ne fa 7 al Bovalino. Triplette di Matteo Martello e Nicodemo Tarantino e goal di Vincenzo Martello per i locali. Bene il coriaceo Mammola, che vince di misura contro un Benestare in rete con Tiano Capogreco e Parlongo.

E il prossimo turno sarà il 2 gennaio. Buona fortuna. E buon anno a tutto il movimento calcistico amatoriale.

PROSSIMO TURNO (2 GENNAIO 2022)

AMATORI AFRICO – AMATORI STIGNANO

AMATORI BENESTARE – ZALEUCO LOCRI

AMATORI FRIENDS BOVALINO – AZZURRA AMATORI

AMATORI CALCIO LOCRI – AMATORI GROTTERIA

INTER CLUB LOCRI – AMATORI MAMMOLA

LA MARIANNA CINQUEFRONDI – VAVALACI SIDERNO

MONASTERACE AMATORI – AM. REAL BIANCO